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Zonguldak'ta Çanakkale Şehitleri anıldı

ZONGULDAK - 18 Mart Çanakkale Şehitleri düzenlenen programla anıldı.

18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma günü kapsamında şehitlik anıtında anma programı düzenlendi. Programa, AK Parti Zonguldak Milletvekili Muammer Avcı, CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Alb. Cezmi Yalınkılıç, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. İsmail Hakkı Özölçer,Z onguldak Baro Başkanı Türker Kapkaç, siyasi partilerin il ve ilçe başkanları, STK temsilcileri katıldı.

Program saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Ardından Zonguldak Valiliği, Zonguldak Belediyesi ve Şehit Aileleri Derneği çelenk koydu. Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan Şehit Aileleri Derneği Başkanı Mustafa Yorulmaz, "Türk Ulusu tarih boyunca ülkesinin bütünlüğü bağımsızlığı ve de halkının hürriyetini korumak için Çanakkale'de Sakarya meydan muharebesinde Dumlupınar'da ve yurdun her köşesinde nice zaferlerde bir çok şehit vererek tüm dünyaya gücünü ve kararlılığını ispat etmiştir" dedi.

Anı defterini imzalayan Vali Hacıbektaşoğlu, "Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin dönüm noktalarından biri olan 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi günü. Bu anlamlı günde, vatan için canlarını feda eden kahraman şehitlerimizi saygı-minnet ve rahmetle anıyoruz. Şehidin kavramı sadece bir vatan toprağı üzerindeki sınırlarla değil aynı zamanda bir milletin onur, haysiyet ve değerleriyle özdeşleşmiş bir anlam taşır. 18 Mart Türk Milleti'nin bağımsızlık azmiyle dolup taştığı vatan topraklarına göz diken düşmanlara karşı gösterilen eşsiz bir direnişin simgesidir. Bu mücadelede yer alan ve gururla canlarını veren şehitlerimiz asla unutulmayacak kadar büyük bir fedakarlık ve kahramanlık sergilemişlerdir. Onlar siperlerde, dağlarda, ovalarda, denizlerde tüm zorluklara göğüs gererek vatanlarını savundular. Canlarını nesilleri için feda ettiler. Tarih boyunca unutulmayacak bir iz bıraktılar. Her bir şehidimiz vatan sevgisi ve özgürlük tutkusuyla yanmış birer meşale gibidir" ifadelerine yer verdi.