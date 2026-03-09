Zonguldak'ta cinayet iddianamesi tamamlandı

Zonguldak'ta 2008 yılında kaybolduktan 2 yıl sonra barajda kemikleri bulunan Ahmet Yılmaz'ın ölümüne ilişkin hazırlanan iddianamede, ikisi tutuklu 4 şüphelinin "iştirak halinde kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı, 18 yıl önce arkadaşlarıyla buluşmak üzere evden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan evli ve 5 çocuk babası Ahmet Yılmaz'ın kemiklerinin 2010 yılında barajda bulunmasıyla ilgili yürüttüğü soruşturmayı tamamladı.

Tutuklu şüpheliler K.A. ve T.Y. ile tutuksuz İ.E. ve "ev hapsi" tedbiri uygulanan E.İ. hakkında "iştirak halinde kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası istenen iddianamede, bir balıkçı tarafından 2010 yılında Ulutan Barajı'nda bulunan kemiklerin, 2 yıl sonra DNA testleriyle 2008'de kaybolan Ahmet Yılmaz'a ait olduğunun tespit edildiği belirtildi.

O dönem yapılan incelemelerde Yılmaz'ın eşi müşteki Dilek Yılmaz'ın "soyut iddiası dışında delil elde edilemediği" gerekçesiyle kovuşturmaya yer olmadığına karar verildiği bilgisi aktarılan iddianamede, 3 yıl önce görülen suç örgütü davasında bir sanığın "Yılmaz'ın başına ateş edilerek öldürüldüğü" iddiası üzerine dosyanın yeniden açıldığı kaydedildi.

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince geçen yıl devralınan soruşturma kapsamında 20 kişinin ifadesine başvurulduğu anlatılan iddianamede, şüphelilerin "suç örgütü" dosyası kapsamında 2009'da cezaevinde kaldığı dönemde birbirlerine gönderdikleri şifreli not pusulalarının deşifre edildiği bildirildi.

İddianamede, gerçekleştirilen deşifreler kapsamında zanlılar E.İ, T.Y, K.A. ile hayatını kaybeden B.İ'nin, maktul hakkında sahte başvurular yapıp beyanda bulunmak suretiyle olayı uzun yıllar saklamaya çalıştıklarının belirlendiği belirtildi.

Şüphelilerden T.Y'nin alınan ek savunmasında bazı gerçekleri sakladığı ancak yeni tespitlerin etkisi ve vicdani rahatsızlığı nedeniyle bildiği her şeyi anlatacağını söylediği belirtilen iddianamede, Yılmaz'ın E.İ'yi şikayet edeceğini çok kez konuşmalarında dile getirdiğini, hatta elindeki dilekçeyi herkesin bulunduğu bir ortamda gösterip şikayette bulunacağını söylediğini anlattığı kaydedildi.

İddianamede, şüphelilerin ifadelerinden, T.Y, K.A, Yılmaz ve B.İ'nin araçla gezdikten sonra eski bir maden ocağı bölgesine park edip alkol aldıkları, arkada oturan B.İ'nin Yılmaz'ı bir anda iple boğarak öldürdüğü, diğerlerinin sarhoş oldukları için tepki veremediği ve cesedi çuvala koyup maden ocağına bıraktıkları, sonraki süreçte ise zanlılar tarafından baraja atıldığının anlaşıldığı ifade edildi.

Zonguldak 1. Ağır Ceza Mahkemesinin iddianame üzerindeki incelemesi sürüyor.

Olay

Zonguldak'ta 10 Aralık 2010'ta Ulutan Barajı'na balık tutmaya giden bir kişi, yerde insan kemikleri ve kafatası olduğunu fark edince durumu yetkililere bildirmiş, kalıntılar İl Jandarma Komutanlığındaki incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumuna gönderilmişti.