Zonguldak'ta çöken binanın istinat duvarında çatlak büyüdü, Kadırga Rampası kapatıldı - Son Dakika
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Zonguldak'ta çöken binanın istinat duvarında çatlak büyüdü, Kadırga Rampası kapatıldı

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Zonguldak\'ta çöken binanın istinat duvarında çatlak büyüdü, Kadırga Rampası kapatıldı
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Zonguldak'ta 21 Ekim'de çöken 3 katlı binanın altındaki istinat duvarındaki çatlak büyüyünce bölgede önlem alındı, Kadırga Rampası trafiğe kapatıldı. AFAD, belediye ve polis alanda önlem alırken Başkan Erdem yarın teknik değerlendirmeye göre karar verileceğini söyledi.

Zonguldak'ta çökme sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin yaralandığı binanın alt kısmındaki istinat duvarında çatlağın büyümesi üzerine bölgede güvenlik önlemi alındı.

Merkez ilçeye bağlı Meşrutiyet Mahallesi Sütliyen Sokak'ta, 21 Ekim'de çöken 3 katlı binanın alt kısmında bulunan istinat duvarındaki çatlak, toprağın basıncıyla büyüdü.

Duvarın esnediğinin belirlenmesi üzerine bölgeye AFAD, belediye ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler, çevrede güvenlik önlemi alırken alana beton bloklar getirildi. Kadırga Rampası, araç ve yaya trafiğine kapatıldı.

Zonguldak Belediye Başkanı Tahsin Erdem de bölgeye gelerek incelemelerde bulundu.

Erdem, gazetecilere, "AFAD Müdürlüğü de geldi. Onlar da bakıyorlar. Oturup karar verilecek. Tabii bu işler teknik konular. Ne yapacağımıza yarın ona göre karar vereceğiz." dedi.

Olay

Merkez Meşrutiyet Mahallesi Sütliyen Sokak'ta 21 Ekim'de 3 katlı bina henüz belirlenemeyen nedenle çökmüş, ihbar üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, polis, sağlık ve UMKE ekipleri sevk edilmişti.

Ekipler, Kenan Akçaharman'ı (68) enkazdan kurtarmış, ablası Türkan Akçaharman Özhan'ın (74) ise cansız bedenine ulaşmıştı.

Özhan'ın kardeşlerine bakmak için il dışından geldiği, ev sakinlerinden diğer kardeş Kemal Akçaharman'ın (72) çökme anında evde bulunmadığı öğrenilmişti.

Çöken binanın çevresindeki 7 bina tedbiren boşaltılmış, binalardan tahliye edilen 30 kişi kentteki çeşitli misafirhanelere ve yakınlarının yanına yerleştirilmişti.

Binanın çökmesiyle ilgili gözaltına alınan 5 zanlıdan 3'ü tutuklanmıştı.

Öte yandan 17 Ekim'de aynı sokaktaki metruk binanın bir bölümü, yağışların da etkisiyle çökmüştü.

Kaynak: AA
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