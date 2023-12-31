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Zonguldak'ta Dolandırıcılık Olayı: Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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Zonguldak'ta Dolandırıcılık Olayı: Şüpheli Tutuklandı

Zonguldak'ta bir kişiyi dolandırarak 500 bin lirasını aldığı iddiasıyla İstanbul'da gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. Şüpheli, telefonda kendisini emniyet mensubu olarak tanıtarak mağdurdan altın ve nakit para talep etmişti. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayın ardından soruşturma başlattı ve zanlıyı İstanbul'da yakaladı. Kamu görevlilerinin vatandaşlardan para talep etmeyeceği hatırlatılarak, vatandaşların dolandırıcılara karşı dikkatli olması istendi.

Zonguldak\'ta Dolandırıcılık Olayı: Şüpheli Tutuklandı
31.12.2023 - 13:03,
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Zonguldak'ta bir kişiyi dolandırarak 500 bin lirasını aldığı gerekçesiyle İstanbul'da gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, telefonda kendisini emniyet mensubu olarak tanıtan şüpheli, bir soruşturmada adının geçtiğini söylediği kişiden altın ve nakit olarak toplam 500 bin lira istedi. Mağdurun ikametine giden maskeli zanlı, altın ve parayı aldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, dolandırıcılık olayının anlaşılması üzerine soruşturma başlattı.

Para ve altınları alanın Y.Y. (18) olduğunu belirleyen ekipler, zanlıyı İstanbul'da düzenlenen operasyonla gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Açıklamada, "Hiçbir kamu görevlisinin telefonda vatandaşlardan asla para talep etmeyeceğini hatırlatarak, vatandaşlarımızın dolandırıcıların bu oyununa karşı dikkatli olmasını ve yakınlarını uyarmasını dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA
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