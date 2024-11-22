Zonguldak\'ta Dünya Çocuk Hakları Günü Kutlandı

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ZONGULDAK Barosu Çocuk Hakları Komisyonu, Dünya Çocuk Hakları Günü'nü kutlamak için bir alışveriş merkezinde stant kurarak çocuklara ve ailelere haklarını anlattı. Çocuk Hakları Komisyonu Başkanı Avukat Zeynep Mehlika Topcu, "Çocukların hakları zedelendiğinde, ihmal edildiğinde ya da istismara uğradığında bunu öncelikle aileleri bildirmeliler ama öğretmenlerinden veya hiçbir kanaldan fayda sağlayamadıklarında adli merci ya da polis merkezlerine başvurabilirler. Biz de halkımızı bilgilendirmeyi amaçladık" dedi.

Zonguldak Barosu Çocuk Hakları Komisyonu, bir alışveriş merkezinde, Dünya Çocuk Hakları Günü kapsamında kutlama yapmak için stant kurdu. Standa gelen yetişkin ve çocuklara çocuk haklarından bahseden avukatlar, çocuklara balon dağıtıp, bilgilendirme broşürü verdi.

Zonguldak Barosu Çocuk Hakları Komisyon Başkanı Zeynep Mehlika Topcu, "Çocukları ve aileleri hakları doğrultusunda daha iyi bilgilendirmek, biz de bunu bir araç olarak görüp bugünü kutlamaya değer bulduk. Hazırladığımız broşürle, yetişkinlerin nasıl sahip olduğu haklar varsa, çocukların da hakları olduğunu göstererek bilgilendirmeyi amaçladık. Öncelikle çocuk bir meta değildir. Çocuk, ailesinin tahakküm kurabileceği bir birey değildir. Çocukların da hakları vardır. Çocukların hakları zedelendiğinde, ihmal edildiğinde ya da istismara uğradığında bunu öncelikle aileleri bildirmeliler ama öğretmenlerinden veya hiçbir kanaldan fayda sağlayamadıklarında adli merci ya da polis merkezlerine başvurabilirler. Biz de halkımızı bilgilendirmeyi amaçladık. Zonguldak Barosu olarak çocukların herhangi bir hakkı sekteye uğratıldığında, biz onların hukuki sıkıntılarında her zaman yanlarındayız" diye konuştu.

Haber-Kamera: Ali Sencer ARSLAN/ZONGULDAK,