Zonguldak'ta Filistin'e Destek Gösterisi

10.04.2026 16:03
Filistin'e Destek Platformu, Zonguldak'ta İsrail'e tepki gösterdi. Zulme karşı birlik çağrısı yapıldı.

ZONGULDAK'ta, Filistin'e Destek Platformu üyesi öğrenciler ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, düzenlenen basın açıklamasıyla İsrail'e tepki gösterdi. Platform adına konuşan Selman Kürklü, "Zulüm dalgası sadece Filistin topraklarıyla sınırlı kalmamış; işgalci rejimin saldırganlığı tüm bölgeyi bir ateş çemberine sürüklemiştir" dedi.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Farabi Kampüsü önünde, Filistin'e Destek Platformu'nun çağrısıyla bir araya gelen üniversite öğrencileri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, yaptıkları basın açıklamasıyla İsrail'e tepki gösterdi. 'Katil İsrail, Filistin'den defol' 'Mescidi Aksa onurumuzdur, koruyacağız' yazılı dövizler taşıyan grup adına açıklama yapan Selman Kürklü, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten beri suç işlediğini ve şiddetin dozunu sürekli arttırdığını belirterek, "O kadar ki 1967'deki işgalden bu yana ilk defa, Mescid-i Aksa 40 gün kapatılmış ve Filistinli Müslümanların ibadet hakkına dahi el konulmuştur. Ancak bu zulüm dalgası sadece Filistin topraklarıyla sınırlı kalmamış; işgalci rejimin saldırganlığı tüm bölgeyi bir ateş çemberine sürüklemiştir. Siyonist İsrail bunlarla da yetinmemiş, hiçbir aklın ve vicdanın kabul edemeyeceği bir suça daha imza atmıştır. İşgalci rejimin hapishanelerinde esir tutulan 12 bin masum Filistinli kardeşimizin idam edilmesine ilişkin insanlık dışı bir karar verilmiştir. Bizler bu kararı kabul etmiyoruz" dedi.

'VİCDAN SAHİPLERİNİ ATEŞKES İÇİN BASKI OLUŞTURMAYA ÇAĞRIYORUZ'

İnsani yardım için Filistin'e gitmek üzere yeniden filo kurulmaya başlandığını söyleyen Kürklü, "Uluslararası hukuka aykırı olmayan girişimlerimiz sonucunda hiçbir hukuk sistemine ve anayasaya sığmayacak şekilde aktivistlerimiz ve gemilerimiz uluslararası sularda alıkonulup, siyonist rejimin alçakça saldırılarına hedef olmuştur. Bugün bütün engelleme girişimlerine rağmen siyonist rejim karşısında mücadelemiz büyüyerek devam etmektedir. Her başlattığımız filo çalışmasında olduğu gibi bugün de tüm dünyaya haykırıyoruz, 'Biz geldik. Tekrar geleceğiz ve daha kalabalık olacağız.' Bu vesileyle Avrasya Sumud Filosu'nu sizlere duyurmak istiyoruz. Küresel Sumud Filosu 12 Nisan 2026'da 150 farklı ülkeden yüzlerce katılımcı ve yüzlerce tekneyle İspanya ve İtalya'dan yola çıkacaktır inşallah. Sizleri insani yardım için çeşitli çalışmalara destek olmaya ve filoyu gündemden düşürmemeye davet ediyoruz. Dünyanın tüm vicdan sahibi halklarını, ateşkes için hükümetler üzerinde baskı oluşturmaya, hukuksuz uygulamalara son verilmesi için sorumluluk almaya çağırıyoruz" diye konuştu.

Kaynak: DHA

İnsan Hakları, Sivil Toplum, Zonguldak, Orta Doğu, Filistin, İsrail, Güncel, Son Dakika

