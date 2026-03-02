Zonguldak'ta İran Saldırılarına Tepki - Son Dakika
Zonguldak'ta İran Saldırılarına Tepki

Zonguldak\'ta İran Saldırılarına Tepki
02.03.2026 14:35
Zonguldak'ta yapılan protestoda, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları lanetlendi.

Zonguldak'ta, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına tepki gösterildi.

Kent merkezindeki Madenci Anıtı önünde bir araya gelen Zonguldak Demokrasi Platformu üyeleri, "Susma haykır, savaşa hayır", "Savaşa hayır, barış hemen şimdi" sloganları attı.

Platform adına açıklama yapan Erdoğan Kaymakçı, İran'a yönelik "haydutça saldırı"yı en sert biçimde lanetlediklerini söyledi.

Orta Doğu'nun on yıllardır laboratuvar gibi kullanılarak halkların yoksulluğa, ölüme ve göçe mahkum edildiğini belirten Kaymakçı, savaşın kapsama alanının genişletilerek tüm bölgenin geri dönülemez bir felakete sürüklendiğini ifade etti.

Kaymakçı, saldırının, sadece İran'ın egemenliğine değil bölgedeki tüm halkların huzuruna, bir arada yaşama iradesine ve bağımsızlığına karşı yapıldığını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Bir ülkenin nasıl yönetileceğine, hangi siyasi sistemi benimseyeceğine karar verecek tek güç, o ülkenin kendi halkıdır. Okyanus ötesinden kurgulanan rejim değişikliği operasyonları, demokrasi değil sadece sömürge valilikleri yaratmayı hedefler. ABD ve İsrail'in gerçek derdinin, İranlı emekçilerin sorunları, uğradıkları baskılar, rejimin antidemokratik yapısı olmadığı görülmektedir. ABD Afganistan'dan Irak'a, Suriye'den Somali'ye sayısız örnekte görüldüğü gibi hiçbir ülkeye özgürlük ve demokrasi getirmek için girmemiştir. Demokrasi ve özgürlük, ABD'nin başlattığı emperyalist savaşın meşrulaştırma aparatıdır. Dolayısıyla Trump ve Netanyahu'nun savaşı meşrulaştırmak için kullandıkları 'İran halkını kurtarmak, özgürleştirmek' cümlelerinin hiçbir gerçekliği yoktur."

Bir halkın kendi hükümetine yönelik eleştirisi veya değişim talebinin, hiçbir emperyalist güce o ülkeyi bombalama, işgal etme veya ambargolarla açlığa mahkum etme hakkı vermeyeceğine dikkati çeken Kaymakçı, dışarıdan dayatılan her müdahalenin o halkın iradesini gasbetmek olduğunu sözlerine ekledi.

