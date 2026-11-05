Zonguldak\'ta istinat duvarı çöktü, toprak tahliye edilen binanın çevresine sürüklendi

ZONGULDAK'ta sağanağın ardından istinat duvarı çöktü. Toprak ve ağaç parçaları, 18 Ekim'de toprak kayması riski nedeniyle tahliye edilen 2 katlı binanın çevresine ve yola sürüklendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sarı kodlu uyarıda bulunduğu kentte, dün öğle saatlerinde başlayan sağanak akşam saatlerinde etkisini artırdı. Cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, sürücüler ve yayalar zor anlar yaşadı. Gece boyunca devam eden yağış, bazı mahallelerde toprak kayması ve heyelanlara neden oldu. Bugün de devam eden yağış nedeniyle Bahçelievler Mahallesi Yunus Emre Caddesi 102 Sokak'ta istinat duvarı, bağlantı noktalarından koparak çöktü. Toprak kaymasıyla birlikte ağaçlar ve çamur kütleleri çevreye yayıldı. Toprak ve ağaç parçaları, 18 Ekim'de toprak kayması riski nedeniyle tahliye edilen 2 katlı binanın çevresine ve yola sürüklendi.

Bölgede risk azaltma çalışmalarının tamamlanmasının ardından temizlik çalışması yapılacağı belirtildi.