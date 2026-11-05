Zonguldak'ta istinat duvarı çöktü, toprak tahliye edilen binanın çevresine sürüklendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Zonguldak'ta istinat duvarı çöktü, toprak tahliye edilen binanın çevresine sürüklendi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Zonguldak\'ta istinat duvarı çöktü, toprak tahliye edilen binanın çevresine sürüklendi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Zonguldak'ın Bahçelievler Mahallesi'nde sağanağın ardından istinat duvarı bağlantı noktalarından koparak çöktü. Ağaçlar ve toprak, 18 Ekim'de toprak kayması riski nedeniyle boşaltılan 2 katlı binanın çevresine ve yola sürüklendi.

ZONGULDAK'ta sağanağın ardından istinat duvarı çöktü. Toprak ve ağaç parçaları, 18 Ekim'de toprak kayması riski nedeniyle tahliye edilen 2 katlı binanın çevresine ve yola sürüklendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sarı kodlu uyarıda bulunduğu kentte, dün öğle saatlerinde başlayan sağanak akşam saatlerinde etkisini artırdı. Cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, sürücüler ve yayalar zor anlar yaşadı. Gece boyunca devam eden yağış, bazı mahallelerde toprak kayması ve heyelanlara neden oldu. Bugün de devam eden yağış nedeniyle Bahçelievler Mahallesi Yunus Emre Caddesi 102 Sokak'ta istinat duvarı, bağlantı noktalarından koparak çöktü. Toprak kaymasıyla birlikte ağaçlar ve çamur kütleleri çevreye yayıldı. Toprak ve ağaç parçaları, 18 Ekim'de toprak kayması riski nedeniyle tahliye edilen 2 katlı binanın çevresine ve yola sürüklendi.

Bölgede risk azaltma çalışmalarının tamamlanmasının ardından temizlik çalışması yapılacağı belirtildi.

Kaynak: DHA
Bahçelievler MahallesiZonguldakGüncelYaşamSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Korku salan “Yaragar Canavarı“ avlandı Tam 300 kilo Korku salan "Yaragar Canavarı" avlandı! Tam 300 kilo
Akvaryumdaki “Netanyahu“dan hain saldırı Yıllarca besledi yine de yetmedi Akvaryumdaki "Netanyahu"dan hain saldırı! Yıllarca besledi yine de yetmedi
Okullarda bir dönem tarih oldu Okullarda bir dönem tarih oldu
Emekli maaşlarında yeni müjde En büyük zam onlara verilecek Emekli maaşlarında yeni müjde! En büyük zam onlara verilecek
“Kocan bana yazıyor“ diye uyardığı kadından aldığı cevapla şoke oldu "Kocan bana yazıyor" diye uyardığı kadından aldığı cevapla şoke oldu
Şehit polis Şeyda Yılmaz’ın katil zanlısına verilen ceza onandı Şehit polis Şeyda Yılmaz'ın katil zanlısına verilen ceza onandı
Kış yüzünü gösterdi Türkiye’nin en yüksek geçidinde ulaşım durdu Kış yüzünü gösterdi! Türkiye'nin en yüksek geçidinde ulaşım durdu
13:17
Bahçelievler’de inşaatta toprak kayması 2 işçi göçük altında kaldı
Bahçelievler'de inşaatta toprak kayması! 2 işçi göçük altında kaldı
12:36
TBMM’de “Şerefsiz“ kavgası Ortalık bir anda karıştı, Bakan Şimşek komisyonu terk etti
TBMM'de "Şerefsiz" kavgası! Ortalık bir anda karıştı, Bakan Şimşek komisyonu terk etti
12:08
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ABD ara seçimleri yorumu: Köşeli cümleler kurmak için erken
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD ara seçimleri yorumu: Köşeli cümleler kurmak için erken
12:04
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 8 Kasım’da Azerbaycan’a gidiyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 8 Kasım'da Azerbaycan'a gidiyor
11:44
Adliyeye gelen Fatma Betül Sayan Kaya’nın gözlükleri olay oldu İşte güncel fiyatı
Adliyeye gelen Fatma Betül Sayan Kaya'nın gözlükleri olay oldu! İşte güncel fiyatı
11:06
Fatma Betül Sayan Kaya, şüpheli sıfatıyla adliyede İşte ilk görüntüler
Fatma Betül Sayan Kaya, şüpheli sıfatıyla adliyede! İşte ilk görüntüler
11:05
GS TV sunucusunun Arda Güler için söyledikleri yeniden gündemde
GS TV sunucusunun Arda Güler için söyledikleri yeniden gündemde
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.11.2026 13:31:44. #7.12#
SON DAKİKA: Zonguldak'ta istinat duvarı çöktü, toprak tahliye edilen binanın çevresine sürüklendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android