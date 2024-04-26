Zonguldak\'ta öğrenciler jeopark temalı konferansta jeosit alanlarını inceledi

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Zonguldak'ta öğrenciler, "Jeopark Temalı Birleşmiş Milletler Simülasyon Konferansı" kapsamında jeosit alanlarında incelemede bulundu.

TED Özel Zonguldak Kolejinden yapılan açıklamaya göre, Zonguldak Kömür Jeopark'ı işbirliğiyle düzenlenen konferansın ilk ayağı başladı.

Konferansa katılan yaklaşık 200 öğrenciyi, Zonguldak Belediye Başkanı Tahsin Erdem belediye binası önünde karşıladı.

Daha sonra Zonguldak Gökgöl Mağarası'nı ziyaret eden öğrenciler, Bülent Ecevit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Doç. Dr. Ali Arslan Konferans Salonu'nda düzenlenen programda, Ulusal Zonguldak Kömür Jeopark'ı ve UNESCO Küresel Jeoparklar (GGN) hakkında bilgilendirildi.

Zonguldak Maden Müzesi'ni, Fener Sit Alanı'nı, Varagel Tüneli ve Şarjman Rapid İskelesi'ni gezen öğrenciler, jeosit alanlarını inceledi.

Konferans, yarın sona erecek.