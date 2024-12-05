Zonguldak'ta Kaçak Göçmen Denetimi: 7 Yakalandı - Son Dakika
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Zonguldak'ta Kaçak Göçmen Denetimi: 7 Yakalandı

Zonguldak\'ta Kaçak Göçmen Denetimi: 7 Yakalandı

Zonguldak'ta gerçekleştirilen polis denetimlerinde 7 kaçak göçmen yakalandı. Geri gönderme merkezine gönderilen göçmenlerin, düzensiz göçle mücadele çalışmaları kapsamında tespit edildiği belirtildi.

05.12.2024 18:14  Güncelleme: 18:15
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ZONGULDAK'ta, polisin yaptığı denetimlerde 7 kaçak göçmen yakalandı. Göçmenler, sınır dışı edilmek üzere geri gönderme merkezine gönderildi.

Kent genelinde 16 Kasım'dan bu yana polis ekipleri tarafından 'Düzensiz Göç ile Mücadeleye Yönelik Huzur Uygulamaları' yapıldı. Denetimler kapsamında 1261 araç, 3 bin 212 kişi, 183 halka açık yer, 144 metruk bina ve çevresi kontrol edildi. Sorgulanan kişilerden 127'sinin yabancı uyruklu olduğu, bunlardan 2 Suriye, 2 Afganistan, 2 Irak ve 1 İran uyruklu 7 kişinin yurda kaçak yollarla girdiği belirlendi. Kaçak göçmenler, İl Göç Müdürlüğü'ne teslim edilerek sınır dışı edilmek üzere geri gönderme merkezine götürüldü.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Göçmen kaçakçılığı ve düzensiz göçmenlerin men ve takibine yönelik çalışmalar kararlılıkla devam edecektir" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Zonguldak'ta Kaçak Göçmen Denetimi: 7 Yakalandı - Son Dakika

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