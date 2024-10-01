Zonguldak'ta Kuvvetli Yağış Hızla Devam Ediyor - Son Dakika
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Zonguldak'ta Kuvvetli Yağış Hızla Devam Ediyor

Vali Hacıbektaşoğlu, Zonguldak'ta yağışlar nedeniyle ciddi olay yaşanmadığını, ekiplerin sahada olduğunu belirtti.

01.10.2024 13:16
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Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, kentte etkili olan kuvvetli yağışla ilgili şu ana kadar ciddi bir olayın meydana gelmediğini belirterek, "Şu anda kapalı yolumuz, herhangi bir yaralımız, can kaybımız yoktur. Bütün ekiplerimiz sahada." dedi.

Kentte iki gündür devam eden kuvvetli yağış, günlük yaşamı ve ulaşımı olumsuz etkiliyor. Kozlu ilçesinde kuvvetli yağış sonucu bazı yollarda su birikintileri oluştu, trafik ekipleri sürücüleri farklı güzergahlara yönlendirdi.

Kısa süreliğine durdurulan trafik akışı, ekiplerin çalışmasının ardından yeniden kontrollü sağlanmaya başladı. Belediye ekipleri de birçok bölgede tıkanan mazgalları temizleyerek, biriken suların tahliye edilmesini sağladı.

Vali Hacıbektaşoğlu ve yetkililerin katılımıyla kuvvetli yağış ve sonrasında meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı İl Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde (GAMER) toplantı yapıldı.

"Olası olumsuzluklara karşı tedbir aldık"

Toplantı sonrası açıklama yapan Hacıbektaşoğlu, kentte kuvvetli yağış ve bunun sonucunda gelişebilecek taşkın, heyelan, mahsur kalma gibi olaylara karşı tedbir aldıklarını söyledi.

Hacıbektaşoğlu, dün itibarıyla yağışların başladığını aktararak, "Şu ana kadar çok şükür herhangi ciddi bir olay meydana gelmedi. 24 saatte 100 kilogram yağış bekleniyordu. Şu anda 150 milimetreyi aştı. Yağışın başladığı andan itibaren metrekareye Kozlu'da 150 milimetre, Zonguldak merkezde 140 milimetre, Karadeniz Ereğli'de 70 milimetre yağış düştü. Kozlu ve merkez daha yağış ve fırtınanın merkezinde." bilgisini verdi.

Bütün ekiplerin 24 saat sahada ve takipte olduğunu belirten Hacıbektaşoğlu, şu ana kadar 17 ihbarın geldiğini, bunların 14'ünün su baskını olduğunu dile getirdi.

Hacıbektaşoğlu, sabah saatlerinde Filyos'ta demir yolu tünelinde küçük bir göçük meydana geldiğini ve 15 dakika seferlerin durduğunu anlatarak, demir yolunun şu anda kontrollü çalıştığını kaydetti.

Vali Hacıbektaşoğlu, Asma Mahallesi'nde heyelan olduğunu, küçük bir taşın düşmesi sonucu bir kişinin hafif yaralandığını aktararak, bütün derelerin yüksekliklerinin, debilerinin takip edildiğini, kritik eşiğe yaklaşan derenin bulunmadığını belirtti.

Kozlu sahil yolunda kısa süre durdurulan trafik akışının kontrollü sağlandığı bilgisini paylaşan Hacıbektaşoğlu, "Şu anda kapalı yolumuz, herhangi bir yaralımız, can kaybımız yoktur. Bütün ekiplerimiz sahada. Yağışın bugün öğleden sonra, saat 15.00'te ve sonrasında yarın akşam saatlerine kadar devam edeceğini öngörüyoruz." dedi.

Hacıbektaşoğlu, kent için turuncu alarm verildiğine dikkati çekerek, "Asıl önemli nokta şu; toprak doygunluğu ve bunun heyelan riski olan yerler. Bu konuda da vatandaşlarımızı uyardık. Heyelana ve taşkına geçmişte maruz kalan yerler, konutlar ve iş yerlerine ekiplerimizce tek tek yağış başlamadan önce ulaşıldı ve bu kişiler uyarıldı. Heyelan riskine karşı bu tip yerlerde insanlarımızın olmadığından emin olmalıyız. En son aldığım bilgi buraların boşaltıldığıdır." diye konuştu.

Vatandaşlara duyarlılıklarından dolayı teşekkür eden Hacıbektaşoğlu, mümkün olduğu kadar evlerde kalınmasını, zorunlu olmadıkça araçla veya yaya olarak trafiğe çıkılmamasını tavsiye etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Zonguldak'ta Kuvvetli Yağış Hızla Devam Ediyor - Son Dakika

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