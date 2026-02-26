Zonguldak'ta Kuyumcuya Jandarma Rolünde Şüpheli! - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Zonguldak'ta Kuyumcuya Jandarma Rolünde Şüpheli!

Zonguldak\'ta Kuyumcuya Jandarma Rolünde Şüpheli!
26.02.2026 15:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kuyumcuya silah gösterip dolandırıcılık girişiminde bulunan şahıs aranıyor. Güvenlik kameraları incelemede.

Zonguldak'ta kuyumcuya kendini jandarma olarak tanıtıp silah gösteren şüpheli aranıyor.

Edinilen bilgiye göre, 24 Şubat'ta kent merkezindeki bir kuyumcuya gelen kimliği belirsiz kişi, altın fiyatlarını sorarak takıları inceledi.

Kuyumcu Orhan Aydın'a kendisini jandarma personeli olarak tanıtan şüpheli, belindeki tabancayı göstererek farklı takı modellerine bakmak istedi.

Beşli reşat altın, iki bilezik ve zincir kolye satın almak istediğini belirten şüpheli, "Arabamda 300 bin lira var, parayı alıp geleceğim." diyerek dükkandan ayrıldı.

Aydın, yaklaşık yarım saat geçmesine rağmen şahsın dönmemesi üzerine durumdan şüphelendi.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye alarak jandarma personeli olmadığı belirtilen şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Öte yandan güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde şüphelinin, "altın pazarlığı" yaptığı esnada sık sık montunun altındaki silahı göstermesi yer alıyor.

Kentte 43 yıldır kuyumculuk yapan Orhan Aydın, gazetecilere, kendini jandarma olarak tanıtan şahsın sürekli silahını gösterdiğini söyledi.

Aydın, durumdan şüphelendiğini belirterek, "Jandarma da olsa polis de olsa silahını gösteremez. Jandarmayı aradım, kameradan resmini gösterdim. Böyle bir şahsın burada olmadığını söylediler. Daha sonra polisi aradım. İki görevli arkadaş geldi. Onlara da resmini verdim. Araştıracaklarını söylediler." diye konuştu.

Şahsın bir an önce bulunmasını isteyen Aydın, "Dışarıya karşı ne olacağı belli olmaz. Belinde silahı var. Kurusıkı mı gerçek mi bilemiyorum ama kuyumcuya girdiği zaman bu sıkıntılı bir durum" dedi.

Kaynak: AA

Güvenlik Kamerası, Yerel Haberler, Dolandırıcılık, Zonguldak, Güvenlik, Jandarma, Ekonomi, Güncel, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Zonguldak'ta Kuyumcuya Jandarma Rolünde Şüpheli! - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Öğrencilere söyletilenler infial yaratmıştı O görüntülere soruşturma Öğrencilere söyletilenler infial yaratmıştı! O görüntülere soruşturma
Polis merkezindeki cinayette kan donduran detay: Bıçağı babası peçeteye sarıp vermiş Polis merkezindeki cinayette kan donduran detay: Bıçağı babası peçeteye sarıp vermiş
Belçika, yedek askerlik için yaş sınırını 67’ye yükseltti Belçika, yedek askerlik için yaş sınırını 67'ye yükseltti
Batı, yüzünü Çin’e çevirmeye başladı Dev sipariş için anlaştılar Batı, yüzünü Çin'e çevirmeye başladı! Dev sipariş için anlaştılar
İstanbul’a giden uçakta powerbank paniği İstanbul'a giden uçakta powerbank paniği
Maltepe’de 4 katlı binada yangın Mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı Maltepe'de 4 katlı binada yangın! Mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı

16:00
Juventus - Galatasaray maçını izlerken kalp krizi geçirip hayatını kaybetti
Juventus - Galatasaray maçını izlerken kalp krizi geçirip hayatını kaybetti
15:26
MİT ve Emniyet’ten ortak operasyon Teröristler, hain emellerine ulaşamadan yakalandı
MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon! Teröristler, hain emellerine ulaşamadan yakalandı
14:41
Bakan Şimşek: Ekonomik Güven Endeksi 100,7 ile eşik değeri aştı
Bakan Şimşek: Ekonomik Güven Endeksi 100,7 ile eşik değeri aştı
14:22
Bu bir ilk Gizlice aldıkları bu uçakla bölgede dengeleri altüst ettiler
Bu bir ilk! Gizlice aldıkları bu uçakla bölgede dengeleri altüst ettiler
13:34
14 yaşındaki kız çocuğu, babasını nasıl öldürdüğünü anlattı: İzlediğim filmde...
14 yaşındaki kız çocuğu, babasını nasıl öldürdüğünü anlattı: İzlediğim filmde...
13:28
Dünya bu görüntüleri konuşuyor Dikkat çeken İstanbul detayı
Dünya bu görüntüleri konuşuyor! Dikkat çeken İstanbul detayı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2026 16:23:53. #.0.5#
SON DAKİKA: Zonguldak'ta Kuyumcuya Jandarma Rolünde Şüpheli! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.