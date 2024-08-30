Zonguldak\'ta maden işçileri 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarına katıldı

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ZONGULDAK'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarına Türkiye Taşkömürü Kurumu'nda (TTK) çalışan maden işçileri de katıldı. Kortej geçişinde iş kıyafetleriyle yürüyen madenciler vatandaşlardan alkış aldı. 19 yıldır annesi Yaşare Yılmaz (87) ile birlikte her ulusal bayrama katıldığını belirten Çetin Yılmaz (59) protokolü 'Ne mutlu Türküm diyebilene' yazısıyla selamladı.

Kentte, 30 Ağustos Zafer Bayramı, Gazipaşa Caddesi'nde törenle kutlandı. İstiklal Marşı ile başlayan törende konuşmaların ardından halk oyunları gösterisi yapıldı. Geçit törenine ise resmi ekiplerin yanı sıra Türkiye Taşkömürü Kurumu'nda çalışan maden işçileri de katıldı. İş kıyafetleriyle yürüyen maden işçileri, büyük alkış topladı.

ANNE OĞUL DA YÜRÜDÜ

Ayrıca bu sene kortej yürüyüşünde, 19 yıldır her ulusal bayrama katıldığını ifade eden Çetin Yılmaz ve annesi Yaşare Yılmaz da yer aldı. Vali Osman Hacıbektaşoğlu'nun vatandaşların bayramını kutladığı esnasında selam duran Yılmaz ve annesi kortej geçişinde de yürüdü. Çetin Yılmaz, 'Ne mutlu Türküm diyebilene' yazısı ile protokolü selamladı.

Kendi yaptığı pankart ve rozetler taşıyan Çetin Yılmaz, "Ülkemi de insanları da kendimi de seviyorum. Rozet yaptırırım her yıl içimden geldiği gibi. Çünkü Ata'ma bizim vefa, Allah'a iman borcumuz var. Başka kimseye borcumuz kalmasın, boynumuz bükük kalmasın yeter. Her sene bayrağımı taşırım, rozet yaptırırım. O kadar kişinin de rozetleri kabul etmesi beni onurlandırıyor. 19 senedir annemle beraber katılıyoruz" dedi. Yaşare Yılmaz, "Mutlu oluyoruz. Milletimi, devletimi seviyorum. Onlar iyi oldukça biz de iyi oluyoruz" diye konuştu.