Zonguldak'ta Deprem Tatbikatı Düzenlendi - Son Dakika
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Zonguldak'ta Deprem Tatbikatı Düzenlendi

Zonguldak\'ta Deprem Tatbikatı Düzenlendi

Zonguldak'ta, 3. Maden Kurtarma Yarışması'na katılacak madencilere yönelik deprem tatbikatı düzenlendi. Eğitim alan ekip, Zonguldak AFAD tarafından düzenlenen deprem tatbikatına katıldı. Yarışmaya katılacak arama kurtarma takımının amiri maden teknikeri Cenk Çelikel, tatbikatın gerçekleştirilmesiyle ilgili bilgi verdi.

11.09.2024 15:47
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Zonguldak'ta, 3. Maden Kurtarma Yarışması'na katılacak madencilere yönelik deprem tatbikatı düzenlendi.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesine bağlı Tunçbilek beldesinde 17-20 Eylül tarihlerinde düzenlenecek etkinliğe katılacak Türkiye Taşkömürü Kurumunda (TTK) çalışan 8 madenci, maden, deprem, araç kazası, yangın söndürme ve ilk yardım dallarında mücadele edecek.

Bu kapsamda iki ay boyunca eğitim gören 8 kişilik ekip, son olarak Zonguldak Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) personelinden depremden sonra enkaz altında arama kurtarma yapmanın teknik kurallarına ve uygulamasına yönelik eğitim aldı.

Eğitimin ardından ekip, Zonguldak AFAD tarafından düzenlenen deprem tatbikatına katıldı.

Senaryo gereği enkazdan yaralı ve cenaze çıkarma tatbikatı yapacak madencilere bir AFAD personeli, "Annemi kurtarın. Çalışsanıza, hadi hızlı." şeklinde tepki göstererek tatbikatın gerçeklik hissini artırdı.

Durumu kontrol altına alan madenciler, personeli sakinleştirdikten sonra arama kurtarma çalışmasını başarıyla tamamladı.

Yarışmaya katılacak arama kurtarma takımının amiri maden teknikeri Cenk Çelikel, gazetecilere, AFAD ile yaptıkları ortaklaşa çalışma sonucu tatbikatın gerçekleştirildiğini belirterek, "Hem bilgi birikimimizi hem de onların teknik bilgilerini birleştirerek ülkemiz için güzel bir çalışma oldu. Yarışmada da inşallah çalışmayı en iyi şekilde yapıp güzel bir sonuç getireceğiz." dedi.

Kaynak: AA

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