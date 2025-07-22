Zonguldak'ta Maden Ocağında Gaz Püskürmesi

ZONGULDAK'ta Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Kozlu Müessese Müdürlüğü'ne ait maden ocağında gaz püskürmesi nedeniyle 5 işçi yüzeye çıkartıldı. Ocaktaki diğer işçiler de tedbir amaçlı yer üstüne çıkartılırken durumları iyi olan 5 madenci tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 11.00 sıralarında TTK Kozlu Müessese Müdürlüğü'ne ait maden ocağının eksi 630 kodunda meydana geldi. Çalışma yapıldığı sırada maden duvarı arkasındaki metan gazı püskürdü. Cihazların da alarm vermesiyle bölgede çalışan 5 madenciye çalıştıkları yeri tahliye etme emri verildi. Bu sırada yapılan ihbarla maden ocağına TTK Tahlisiye, AFAD, sağlık, UMKE ve polis ekipleri sevk edildi.

TEDBİR AMAÇLI TÜM İŞÇİLER ÇIKARTILDI

Gaz püskürmesinin olduğu bölgedeki madencilere önce temiz hava verildi, ardından da kuyu başına yürüyen işçiler, asansörlerle yüzeye çıktı. Gazın püskürdüğü bölgede çalışan Erhan Öztürk, Samet Açar, Emircan Mola, Cengiz Arslan ve Mustafa Arslan ambulanslarla tedbir amaçlı Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. İşçilerin sağlık durumu iyi olduğu öğrenilirken maden ocağındaki diğer işçiler de tedbir amaçlı yüzeye çıkartıldı.

Kozlu Müessesesi'nde geçici olarak üretim durduruldu.

VALİ HACIBEKTAŞOĞLU HASTANEDE İŞÇİLERİ ZİYARET ETTİ

Zonguldak'ta Türkiye Taşkömürü Kurumu Kozlu Müessesesi'ndeki maden ocağında gaz püskürmesinin yaşandığı bölgede göçük oluştuğu da belirtildi. Bu bölümden yüzeye çıkarılıp hastaneye kaldırılırken, Vali Osman Hacıbektaşoğlu, İl Emniyet Müdürü Sinan Ergen ile birlikte Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi'ndeki işçileri ziyaret edip yetkililerden bilgi aldı.

İŞÇİLER OLABİLECEĞİNİ ÖNCEDEN GÖRÜP TAHLİYE ETMİŞ

Hastane çıkışında açıklama yapan Vali Hacıbektaşoğlu, "Saat 11'e 5 kala Kozlu Müessese Müdürlüğü'müzde yerin 630 metre altında, bir ayakta 5 işçimizin çalıştığı bölgede gaz sıkışmasından dolayı bir göçük meydana geldi. Arkadaşlarımız zaten göçüğün olabileceğini hissetmişler, 'hemen boşaltın' diye ustabaşı talimat vermiş ve gerçekten göçük de olmuş. Kaçarken de gaza maruz kalmışlar. Yine kaçarken ufak tefek şeyler oldu ama göçük bölgesini terk ettiler çok şükür. Şu an hepsi ayakta, hastanelerde tedavisi devam ediyor. Metandan dolayı, gazdan dolayı bir patlama söz konusu değil. Metan gazına maruz kalındı. Bir baygınlık, şuur kaybı herhangi bir sıkıntıları yok çok şükür. 3 arkadaşımız Tıp Fakültesi'nde, 2 kardeşimiz de Atatürk Devlet Hastanesi'nde, tedavileri devam ediyor. Büyük geçmiş olsun. İşletmenin diğer bölümlerinde, çalışmalar devam ediyordu ama her ihtimale karşı, işletmedeki tüm çalışma durduruldu. Güvenli bir şekilde tahliye edildi, tekrar oradaki, o ayaktaki durumu gözden geçirecekler. Herhangi bir sıkıntı yok, Allah'a şükür. Büyük geçmiş olsun" dedi.

Haber-Kamera: Ali Sencer ARSLAN/ZONGULDAK,