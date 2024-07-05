Zonguldak'ta öğrenci ölümüyle sonuçlanan kaza davası devam ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Zonguldak'ta öğrenci ölümüyle sonuçlanan kaza davası devam ediyor

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde meydana gelen kazada 1 öğrencinin ölümü ve 18 öğrenci ile sürücünün yaralanmasıyla ilgili tutuksuz 3 sanığın yargılanması devam ediyor. Duruşmada, kazada yaralanan öğrencilerin ifadeleri ve sanıkların talepleri dinlendi. Mahkeme heyeti, araç üzerinde yeniden inceleme yapılmasını gerektiren bir durum olmadığını belirterek aracın sahibine iadesine karar verdi ve Adli Tıp Kurumu raporunu beklemek için duruşmayı erteledi.

05.07.2024 19:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde 1 öğrencinin öldüğü, 18 öğrenci ile sürücünün yaralandığı kazayla ilgili tutuksuz 3 sanığın yargılanmasına devam edildi.

1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, kazada yaralanan öğrencilerden S.O. ve K.O, tutuksuz sanıklar şoför F.B. (67), araç sahibi R.A. (33) ve babası M.A. (68) ile taraf avukatları katıldı.

Duruşmada sanık F.B. yönünden Adlı Tıp Kurumuna yazılan müzekkereye yanıt verilmediği belirtildi.

Müşteki öğrenci S.O, ifadesinde, sanıklardan şikayetçi olduğunu, davaya katılmak istediğini kaydetti.

Kazadan aldığı hasardan dolayı halen hastanede tedavi gördüğünü aktaran S.O, "Bu nedenle kaza anına ilişkin çok bir şey hatırlamıyorum. Kazadan sonra tedavilerim bitmedi, hala devam ediyor. Ayrıca tedavime burada devam edemediğim için İstanbul'a taşınmak zorundayım. Kazadan dolayı ağrılarım ve acılarım devam ediyor." diye konuştu.

S.O, birkaç defa servis aracının değişmesi hususunda Milli Eğitim Müdürlüğüne dilekçe yazdıklarını ancak kendilerine geri dönüş yapılmadığını iddia etti.

Müşteki öğrenci K.O. halen hastaneye gidip gelmeye devam ettiğini dile getirerek, "Kazadan sonra çarpmaya bağlı ayağımda yırtık ve kitle oluştu. Yakında tekrar kontrolüm var. Ameliyat olma durumum var." ifadesini kullandı.

Müşteki avukatı ise sanık F.B. yönünden rapor aldırılması takdirinin mahkemeye ait olduğunu belirterek, "Biz bu hususta raporun aldırılmasının gerekmediğine, o an için bir rahatsızlığının olmadığına inanıyoruz. Zira olay oluş şekli ve öğrencilerin beyanları bu yöndedir. Ayrıca önceki beyanlarımızda da belirttiğimiz üzere sanıkların tutuklanmasını talep ederiz." dedi.

Diğer müşteki avukatları, sanıkların tutuklu olarak yargılanmasını istedi.

Sanık R.A, her ne kadar farklı güzergahtan gidildiği iddia olunsa da Milli Eğitim Müdürlüğünün belirlediği güzergahın dışına çıkmalarının mümkün olmadığını ifade etti.

Sanık avukatı da müvekkilinin aracın iadesine yönelik talebini tekrar ettiklerini söyleyerek, "Müvekkilin zararları nasıl giderilecek? Aracın iadesi talep edilmiş, araç verilmesin diye dilekçe veriyorlar. Sürekli vergi geliyor. Sanığın direksiyonda kalp krizi geçirip geçirmediğiyle ilgili dosya adli tıpta onu bekliyoruz." diye konuştu.

Bunun üzerine müşteki avukatı, hurda bir aracın kullanılması nedeniyle kazanın meydana geldiğini savunarak, bu nedenlerle aracın sanık tarafına iadesi talebinin reddedilmesini istedi.

Sanıkların tutuklanmasına yönelik taleplerin daha önceki gerekçelerle reddine karar veren mahkeme heyeti, araç üzerinde yeniden inceleme yapılmasını gerektiren durum bulunmadığını belirterek sahibine iadesine ve bu hususta ilgili kuruma müzekkere yazılmasına hükmetti.

Araç üzerindeki tedbirin kaldırılmasına karar veren heyet, sanık F.B ile ilgili Adli Tıp Kurumundan gelecek rapor sonucunun beklenmesi için duruşmayı erteledi.

Olay

Kilimli'den Muslu beldesine seyreden F.B'nin kullandığı 67 AT 873 plakalı lise öğrencilerini taşıyan midibüs, 14 Aralık 2022'de Çatalağzı mevkisinde şarampole devrilmişti. Kazada Kilimli Atatürk Anadolu Lisesi 2. sınıf öğrencisi Büşra Akın yaşamını yitirmiş, sürücü ve 18 öğrenci yaralanmıştı.

Gözaltına alınan F.B. ile R.A, tutuklandıktan bir süre sonra serbest bırakılmıştı. Yapılan itirazlar üzerine F.B. ve R.A. daha sonra tekrar tutuklansa da itiraz üzerine tutuksuz yargılanmak üzere salıverilmişti.

İddianamede, sanıklar şoför F.B. ile araç sahibi R.A. ve babası M.A. (68) hakkında "taksirle bir kişinin ölümüne ve birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma" suçundan 2 yıldan 15'er yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Öte yandan kazaya ilişkin 7 kamu görevlisi hakkında, "görevi kötüye kullanma" suçundan 6 aydan 2 yıla kadar hapis istemiyle ayrı dava açılmıştı. Dava, Zonguldak 5. Asliye Ceza Mahkemesi'nde ilerleyen tarihlerde görülecek.

Kaynak: AA

Adli Tıp Kurumu, Zonguldak, İnceleme, Kilimli, Yargı, Ulaşım, Kaza, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Zonguldak'ta öğrenci ölümüyle sonuçlanan kaza davası devam ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:37 MİT’in yakaladığı Suriyeli provokatör, Türk bayrağını öpüp özür diledi MİT'in yakaladığı Suriyeli provokatör, Türk bayrağını öpüp özür diledi
17:15 MHP lideri Bahçeli: UEFA kararından vazgeçmezse A Milliler Hollanda maçına çıkmasın MHP lideri Bahçeli: UEFA kararından vazgeçmezse A Milliler Hollanda maçına çıkmasın
15:37 Merih Demiral Hollanda maçında yok TFF, UEFA’nın ceza kararına karşı CAS’a gidemiyor Merih Demiral Hollanda maçında yok! TFF, UEFA'nın ceza kararına karşı CAS'a gidemiyor
15:33 Ayşe Ateş’ten mahkemenin ara kararına tepki: Çizdiğiniz çerçeveyi paramparça edip ayaklarınızın altına atacağım Ayşe Ateş'ten mahkemenin ara kararına tepki: Çizdiğiniz çerçeveyi paramparça edip ayaklarınızın altına atacağım
14:29 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Putin ile birlikte Esed’e bir davetimiz olabilir Cumhurbaşkanı Erdoğan: Putin ile birlikte Esed'e bir davetimiz olabilir
19:05 İYİ Parti’den “bozkurt“ işareti için yasa teklifi: Türklerin ulusal sembolü kabul edilmeli İYİ Parti'den "bozkurt" işareti için yasa teklifi: Türklerin ulusal sembolü kabul edilmeli
19:00 Bolu Belediyesi, bozkurt işareti yaptığı için ceza alan Merih Demiral’ın heykelini dikecek Bolu Belediyesi, bozkurt işareti yaptığı için ceza alan Merih Demiral'ın heykelini dikecek
18:33 Metafizik Uzmanı Beytullah Şentürk, Samsun’daki devasa yılan iddiasını Haberler.com’a değerlendirdi: Aileye görünen yılan üç harfli Metafizik Uzmanı Beytullah Şentürk, Samsun'daki devasa yılan iddiasını Haberler.com'a değerlendirdi: Aileye görünen yılan üç harfli
17:28 Ali Koç’un Galatasaray derbisinde yaşanan olaylarla ilgili “şüpheli“ sıfatıyla verdiği ifade ortaya çıktı Ali Koç'un Galatasaray derbisinde yaşanan olaylarla ilgili "şüpheli" sıfatıyla verdiği ifade ortaya çıktı
17:14 Transfer imzaya kaldı Mourinho’nun 1 numaralı golcüsü Fenerbahçe’ye geliyor Transfer imzaya kaldı! Mourinho'nun 1 numaralı golcüsü Fenerbahçe'ye geliyor
16:54 Teksas’ta dehşet verici köpek balığı saldırısı: Bir kadın, ciddi şekilde yaralandı Teksas'ta dehşet verici köpek balığı saldırısı: Bir kadın, ciddi şekilde yaralandı
16:48 TFF Başkanı Büyükekşi: UEFA’nın Merih Demiral’a verdiği ceza kabul edilemez, itiraz hakkımız da elimizden alındı TFF Başkanı Büyükekşi: UEFA'nın Merih Demiral'a verdiği ceza kabul edilemez, itiraz hakkımız da elimizden alındı
16:21 Elazığ’da göl kıyısındaki bir kamyonette biri kadın 2 kişi ölü bulundu Elazığ'da göl kıyısındaki bir kamyonette biri kadın 2 kişi ölü bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.07.2024 20:02:31. #1.11#
SON DAKİKA: Zonguldak'ta öğrenci ölümüyle sonuçlanan kaza davası devam ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement