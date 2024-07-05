Zonguldak'ta öğrenci ölümüyle sonuçlanan kaza davası devam ediyor

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Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde 1 öğrencinin öldüğü, 18 öğrenci ile sürücünün yaralandığı kazayla ilgili tutuksuz 3 sanığın yargılanmasına devam edildi.

1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, kazada yaralanan öğrencilerden S.O. ve K.O, tutuksuz sanıklar şoför F.B. (67), araç sahibi R.A. (33) ve babası M.A. (68) ile taraf avukatları katıldı.

Duruşmada sanık F.B. yönünden Adlı Tıp Kurumuna yazılan müzekkereye yanıt verilmediği belirtildi.

Müşteki öğrenci S.O, ifadesinde, sanıklardan şikayetçi olduğunu, davaya katılmak istediğini kaydetti.

Kazadan aldığı hasardan dolayı halen hastanede tedavi gördüğünü aktaran S.O, "Bu nedenle kaza anına ilişkin çok bir şey hatırlamıyorum. Kazadan sonra tedavilerim bitmedi, hala devam ediyor. Ayrıca tedavime burada devam edemediğim için İstanbul'a taşınmak zorundayım. Kazadan dolayı ağrılarım ve acılarım devam ediyor." diye konuştu.

S.O, birkaç defa servis aracının değişmesi hususunda Milli Eğitim Müdürlüğüne dilekçe yazdıklarını ancak kendilerine geri dönüş yapılmadığını iddia etti.

Müşteki öğrenci K.O. halen hastaneye gidip gelmeye devam ettiğini dile getirerek, "Kazadan sonra çarpmaya bağlı ayağımda yırtık ve kitle oluştu. Yakında tekrar kontrolüm var. Ameliyat olma durumum var." ifadesini kullandı.

Müşteki avukatı ise sanık F.B. yönünden rapor aldırılması takdirinin mahkemeye ait olduğunu belirterek, "Biz bu hususta raporun aldırılmasının gerekmediğine, o an için bir rahatsızlığının olmadığına inanıyoruz. Zira olay oluş şekli ve öğrencilerin beyanları bu yöndedir. Ayrıca önceki beyanlarımızda da belirttiğimiz üzere sanıkların tutuklanmasını talep ederiz." dedi.

Diğer müşteki avukatları, sanıkların tutuklu olarak yargılanmasını istedi.

Sanık R.A, her ne kadar farklı güzergahtan gidildiği iddia olunsa da Milli Eğitim Müdürlüğünün belirlediği güzergahın dışına çıkmalarının mümkün olmadığını ifade etti.

Sanık avukatı da müvekkilinin aracın iadesine yönelik talebini tekrar ettiklerini söyleyerek, "Müvekkilin zararları nasıl giderilecek? Aracın iadesi talep edilmiş, araç verilmesin diye dilekçe veriyorlar. Sürekli vergi geliyor. Sanığın direksiyonda kalp krizi geçirip geçirmediğiyle ilgili dosya adli tıpta onu bekliyoruz." diye konuştu.

Bunun üzerine müşteki avukatı, hurda bir aracın kullanılması nedeniyle kazanın meydana geldiğini savunarak, bu nedenlerle aracın sanık tarafına iadesi talebinin reddedilmesini istedi.

Sanıkların tutuklanmasına yönelik taleplerin daha önceki gerekçelerle reddine karar veren mahkeme heyeti, araç üzerinde yeniden inceleme yapılmasını gerektiren durum bulunmadığını belirterek sahibine iadesine ve bu hususta ilgili kuruma müzekkere yazılmasına hükmetti.

Araç üzerindeki tedbirin kaldırılmasına karar veren heyet, sanık F.B ile ilgili Adli Tıp Kurumundan gelecek rapor sonucunun beklenmesi için duruşmayı erteledi.

Olay

Kilimli'den Muslu beldesine seyreden F.B'nin kullandığı 67 AT 873 plakalı lise öğrencilerini taşıyan midibüs, 14 Aralık 2022'de Çatalağzı mevkisinde şarampole devrilmişti. Kazada Kilimli Atatürk Anadolu Lisesi 2. sınıf öğrencisi Büşra Akın yaşamını yitirmiş, sürücü ve 18 öğrenci yaralanmıştı.

Gözaltına alınan F.B. ile R.A, tutuklandıktan bir süre sonra serbest bırakılmıştı. Yapılan itirazlar üzerine F.B. ve R.A. daha sonra tekrar tutuklansa da itiraz üzerine tutuksuz yargılanmak üzere salıverilmişti.

İddianamede, sanıklar şoför F.B. ile araç sahibi R.A. ve babası M.A. (68) hakkında "taksirle bir kişinin ölümüne ve birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma" suçundan 2 yıldan 15'er yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Öte yandan kazaya ilişkin 7 kamu görevlisi hakkında, "görevi kötüye kullanma" suçundan 6 aydan 2 yıla kadar hapis istemiyle ayrı dava açılmıştı. Dava, Zonguldak 5. Asliye Ceza Mahkemesi'nde ilerleyen tarihlerde görülecek.