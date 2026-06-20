Zonguldak'ta minik yazarlar kitaplarını imzaladı - Son Dakika
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Zonguldak'ta minik yazarlar kitaplarını imzaladı

20.06.2026 15:20
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ZONGULDAK'ta İl Milli Eğitim Müdürlüğü, 25 ilk ve ortaokuldan öğrencilerin yazdığı hikayeleri birleştirerek 25 ayrı kitap bastırdı.

ZONGULDAK'ta İl Milli Eğitim Müdürlüğü, 25 ilk ve ortaokuldan öğrencilerin yazdığı hikayeleri birleştirerek 25 ayrı kitap bastırdı. Çocuklara kitap okuma alışkanlığı kazandırma amacı taşıyan proje kapsamında minik yazarlar, imza günü de düzenledi.

Zonguldak İl Milli Eğitim Müdürlüğü, 'Bir Hayal, Bir Kitap, Karaelmas Yazarları' öykü yazma projesi düzenledi. Projeye 25 farklı ilkokul ve ortaokul öğrencileri katıldı. Çocuklar, kendi belirledikleri konularda hikayeler yazdı. Seçilen hikayeler, her okulun adı altında bir kitaba dönüştürüldü. 25 okuldan 25 hikaye kitabı ve yazarları, Milli Eğitim Müdürlüğü'nün organize ettiği imza gününde okuyucularla buluştu. Öğrenciler, kurulan stantlarda imzaladıkları kitaplarını veli ve arkadaşları ile paylaştı. Kitapların uluslararası standartlar numarası (ISBN) Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından kayıt altına alındı.

'PROJEMİZ BU YIL HAYATA GEÇTİ'

Projenin açılışını yapan İl Milli Eğitim Müdürü Uygar Keskin, proje ile öğrencilerin okuma ve yazma alışkanlıklarını geliştirmeyi hedeflediklerini söyledi. Keskin, "Çocukların söyleyecek ne kadar sözü olduğunu, sayfalara sığmayacak duyguları ve düşünceleri olduğunu bu projede görmüş olduk. Projemiz bu yıl hayata geçti. Burada 25 okulumuzdan farklı yazarlarımız bulunuyor. Burada imza günü şeklinde eserlerini diğer öğrencilerle buluşturdular. Onların yazdığı hikayeler, duygu ve düşünceleri diğer öğrencilere emanet etmiş oldular. Böylece hem çocukların gelişmesine hem de yazma becerilerinin gelişmesine vesile olmak istiyoruz. Her bir öğrencimizin çok farklı meziyetleri var. Yazma beceri noktasında da buraya katılan öğrencilerimize bu olanağı sağlamış olduk. Çocuklarımızın yazdığı kitapların ISBN numaralarını da aldık. Artık bu öğrencilerimizin kendi adlarına basılmış bir kitabı var" dedi.

'ÖNCE HAYAL KURDUK SONRA SATIRLARA DÖKTÜK'

Şehit Öğretmen Hamza Halil Sülün İlkokulu öğrencisi Ebrar Zeynep Topçu, "Önce hayal kurduk sonra satırlara döktük. Bu projeyi gerçekleştiren milli eğitim bakanımız ve müdürümüze teşekkür ederiz. Heyecanlı ve mutluyuz. Bu projede önce hikayeler belirledik. Sonra kitaplardan karakterleri alarak kendi hikayelerimizi yazdık" diye konuştu. Zonguldak Dr. Derviş Nihat Arkat İlkokulu öğrencisi Ahsen Gülce Yılmaz ise çok heyecanlı olduklarını söyleyerek, "Büyünce yazar olmak istiyorum. Bugün ilk deneyimimizi yapmış olduk. Çok heyecanlıyım" dedi.

Kaynak: DHA

Milli Eğitim Müdürlüğü, Zonguldak, Kültür, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Zonguldak'ta minik yazarlar kitaplarını imzaladı - Son Dakika

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