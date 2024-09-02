Zonguldak'ta Otobüs-Kamyon Çarpışması: 2 Ölü, 23 Yaralı - Son Dakika
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Zonguldak'ta Otobüs-Kamyon Çarpışması: 2 Ölü, 23 Yaralı

Zonguldak\'ta Otobüs-Kamyon Çarpışması: 2 Ölü, 23 Yaralı

Zonguldak'ın Gökçebey ilçesinde bir yolcu otobüsü ile kamyon arasında meydana gelen çarpışmada 2 kişi hayatını kaybetti, 23 kişi yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ve itfaiye ekipleri yaralıları kurtararak hastaneye sevk etti. Vali Hacıbektaşoğlu, kazanın sebebiyle ilgili incelemelerin sürdüğünü belirtti.

02.09.2024 14:16
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Zonguldak'ın Gökçebey ilçesinde yolcu otobüsüyle kamyonun çarpışması sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi, 23 kişi yaralandı.

Gökçebey- Yenice yolu Karahatipler mevkisinde, Metro Turizme ait 61 S 0870 plakalı Bartın- Erzurum seferini yapan yolcu otobüsü ile 37 HB 447 plakalı tomruk yüklü kamyon çarpıştı.

İhbar üzerine, olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Otobüste sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerince çıkarılarak sağlık görevlilerine teslim edildi.

Otobüs ve kamyon sürücülerinin hayatını kaybettiğini belirleyen sağlık görevlileri, 23 yaralıyı Gökçebey Devlet Hastanesine kaldırdı.

Kaza nedeniyle yol trafiğe kapanırken, Vali Osman Hacıbektaşoğlu da kaza yerine gelerek incelemelerde bulundu.

Öte yandan otobüste sıkışan sahibinin önünde bulunan bir kedi, itfaiye ekiplerince araçtan çıkarılarak jandarma görevlilerine teslim edildi.

Vali Hacıbektaşoğlu, gazetecilere, Bartın-Erzurum seferini yapan otobüste 21 yolcu ve 3 mürettebatın bulunduğunu belirterek, "Otobüs ve kamyon şoförü maalesef hayatlarını kaybetti, Allah'tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı diliyoruz. Diğer yolcu mürettebat 23 kişi şu anda tahliye edildi, 3'ünün durumu ağır. Büyük geçmiş olsun. Yaralılarımızın durumunu takip ediyoruz, Allah'tan acil şifalar diliyorum. Vefat eden ve sıkışan iki şöförü ekiplerimiz çıkarmaya çalışıyor." diye konuştu.

Hacıbektaşoğlu, bir gazetecinin kazanın oluş sebebine ilişkin sorusuna şu yanıtı verdi:

"Bir şerit ihlali var ama bunu bilemiyoruz tabii, arkadaşlarımız inceleyecekler, araştıracaklar, bunu kesin ortaya koyacaklar. Şu anda hava yağışlı, şerit ihlali, sollamadan mı kaynaklı, kaymadan mı kaynaklı bilmiyoruz, tamamen soruşturmayla ortaya çıkacak."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Zonguldak'ta Otobüs-Kamyon Çarpışması: 2 Ölü, 23 Yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Zonguldak'ta Otobüs-Kamyon Çarpışması: 2 Ölü, 23 Yaralı - Son Dakika
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