Zonguldak'ta otomobil EDS direğine çarptı: 4 yaralı - Son Dakika
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Zonguldak'ta otomobil EDS direğine çarptı: 4 yaralı

Zonguldak\'ta otomobil EDS direğine çarptı: 4 yaralı

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde bir otomobilin Elektronik Denetleme Sistemi (EDS) direğine çarpması sonucu 1'i ağır olmak üzere toplam 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve sürücünün hayati tehlikesi bulunuyor. Kaza nedeniyle kara yolunda bir süre ulaşım kontrollü sağlandı.

30.05.2024 19:43
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Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde otomobilin Elektronik Denetleme Sistemi (EDS) direğine çarpması sonucu yaralanan 1'i ağır 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

Musa A'nın kullandığı 67 UB 955 plakalı otomobil, Zonguldak-Karadeniz Ereğli kara yolu Ören mevkisinde yol kenarındaki EDS direğine çarptı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan, aynı aileden oldukları öğrenilen yaralılar Emine A, Nurcan A, Çağrı A. ve sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ilçedeki hastanelere kaldırıldı.

Sürücünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle bir süre kontrollü sağlanan kara yolundaki ulaşım, aracın kaldırılmasıyla normale döndü.

Kaynak: AA

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