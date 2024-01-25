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Zonguldak'ta Otomobilin Düşmesi Sonucu 2 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Zonguldak'ta Otomobilin Düşmesi Sonucu 2 Kişi Hayatını Kaybetti

Zonguldak-Ankara kara yolunun 16. kilometresinde, 15 metre yükseklikteki istinat duvarından kara yoluna düşen otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı. Kazanın ardından sağlık ekipleri olay yerine gelerek hayatını kaybeden kişileri tespit etti. Yaralanan sürücü ise hastaneye kaldırıldı. Kazanın detaylarıyla ilgili inceleme başlatıldı ve olay yerinde güvenlik önlemleri alındı.

Zonguldak\'ta Otomobilin Düşmesi Sonucu 2 Kişi Hayatını Kaybetti
25.01.2024 - 23:45,  Güncelleme: 23:45
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Zonguldak'ta, 15 metre yükseklikten kara yoluna düşen otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

Zonguldak- Ankara kara yolunun 16. kilometresinde, S.E'nin (43) kullandığı 67 ZK 679 plakalı otomobil, Sapça mevkisinde 15 metre yükseklikteki istinat duvarından kara yoluna düştü.

İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, otomobilde bulunan Sedat Ermiş (45) ve Özkan Eliusta'nın (41) kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazada ağır yaralanan ve AFAD ekiplerince araçtan çıkarılan sürücü S.E. ise yapılan ilk müdahalenin ardından Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Ermiş ve Eliusta'nın cenazesi, aynı hastanenin morguna kaldırıldı.

Öte yandan güvenlik önleminin alındığı kara yolunda polis ekipleri otomobilin düştüğü yerde kazaya dair iz ararken, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Selçuk Yılmaz da incelemelerde bulundu.

Otomobil çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü.

Kaynak: AA
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