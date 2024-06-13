Zonguldak'ta Saadet Zinciri Operasyonu: 4 Şüpheli Ev Hapsinde - Son Dakika
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Zonguldak'ta Saadet Zinciri Operasyonu: 4 Şüpheli Ev Hapsinde

Zonguldak merkezli 9 ilde 'saadet zinciri' kurarak dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 15 şüpheliden 4'ü hakkında ev hapsi tedbiri uygulandı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kripto varlıklar üzerinden yüksek kar vaatleriyle para topladıkları iddia edilen şüphelileri takibe aldı. Operasyon sonucunda 16 milyon 155 bin lira değerindeki mağduriyet tespit edildi ve 15 şüpheli yakalandı. 4 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 4 şüpheli ise ev hapsi tedbirine tabi tutuldu.

13.06.2024 20:41
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Zonguldak merkezli 9 ilde "saadet zinciri" kurarak dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen şüphelilere yönelik operasyonda yakalanan 15 şüpheliden 4'ü hakkında ev hapsi tedbiri uygulandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri "saadet zinciri" yöntemiyle kripto varlıklar üzerinden birçok vatandaştan yüksek kar vaatleriyle para toplandıkları iddia edilen kişileri takibe aldı.

Sistem içerisinde mağdur vatandaşlara ait yaklaşık 16 milyon 155 bin liranın olduğunu tespit eden ekipler, 10 Haziran'da Zonguldak merkezli 9 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi.

Zonguldak, İstanbul, Kocaeli, Karabük, Bolu, Aydın, Mersin, Sakarya ve İzmir'de belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 15 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerden 7'si ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan E.K. (44), H.K. (33), M.Ö. (47) ve M.Ö. (41) çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, E.Ç. (45), Y.S. (43), C.L. (49) ve Y.E. (54) hakkında ise "ev hapsi" tedbirleri uygulanmasına karar verildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Zonguldak'ta Saadet Zinciri Operasyonu: 4 Şüpheli Ev Hapsinde - Son Dakika

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