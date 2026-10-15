Zonguldak\'ta sağanak cadde ve sokakları su bastı, denizde dalgalar 5 metreye yaklaştı

Zonguldak'ta sağanak cadde ve sokakları su bastı, denizde dalgalar 5 metreye yaklaştıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Zonguldak'ta etkili olan sağanak yaşamı olumsuz etkiledi; cadde ve sokaklar suyla kaplandı, bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Ereğli Potbaşı mevkisinde bazı iş yerlerine su doldu, denizde 5 metreye yaklaşan dalgalar oluştu; ekipler çalışmalarını sürdürüyor.
ZONGULDAK'ta etkili olan sağanağın ardından cadde ve sokaklar suyla kaplandı, bazı ev ve iş yerlerini su bastı.
Kentte sabah saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yaşamı olumsuz etkiledi. Kentin çeşitli noktalarında rögarlar taştı, dereler yükseldi. Yağmur nedeniyle cadde ve sokaklar suyla kaplandı. Bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Ereğli ilçesi Potbaşı mevkisinde de bazı iş yerlerine su doldu. Denizde de boyu 5 metreye yaklaşan dalgalar oluştu. Ekipler olumsuzlukları gidermek için çalışmalarını sürdürüyor.
Kaynak: DHA
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