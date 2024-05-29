Zonguldak'ta Şiir ve Müzik Dinletisi Düzenlendi - Son Dakika
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Zonguldak'ta Şiir ve Müzik Dinletisi Düzenlendi

Zonguldak\'ta Şiir ve Müzik Dinletisi Düzenlendi

Zonguldak İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlikte, şair ve yazarlar tarafından kent konulu şiirler okundu. Madenci korosu ve üniversite öğrencileri de müzik performanslarıyla katılımcılara keyifli anlar yaşattı. Tören sonunda şair ve yazarlara plaket verildi.

29.05.2024 12:43
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Zonguldak İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce şiir ve müzik dinletisi düzenlendi.

Etkinlikte şair ve yazarlar Gülden Işık, Selma Aydın, İbrahim Tığ, Muharrem Akman, Şükran Balekoğlu Yamak, Gülşah Kılıç ve Damla Baki, kenti konu edinen şairlerin şiirlerinden örnekler sundu.

İbrahim Tığ, Kemal Uluser'in Rüştü Onur'un ölümü nedeniyle Muzaffer Tayyip Uslu'ya yazdığı mektubu okudu.

Madenci korosu yöresel türkülerle, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Devlet Konservatuvarı öğrencileri de seslendirdikleri eserlerle katılımcılara müzik ziyafeti yaşattı.

Etkinliğe, Zonguldak Belediye Başkan Yardımcısı Erol Yılmaz, İl Kültür ve Turizm Müdürü Taner Dursun, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Genel Müdür Yardımcısı Ercan Gebeş ve kurum müdürleri ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Tören sonunda şair ve yazarlara plaket sunuldu, hatıra fotoğrafı çektirildi.

Kaynak: AA

Zonguldak, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

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