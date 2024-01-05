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Zonguldak'ta suç örgütüne operasyon: 8 şüpheli cezaevine gönderildi - Son Dakika
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Zonguldak'ta suç örgütüne operasyon: 8 şüpheli cezaevine gönderildi

Zonguldak merkezli 2 ilde gerçekleştirilen operasyonda, suç örgütüne yönelik 49 şüpheli gözaltına alındı. Kamuyu zarara uğratan suç örgütünün tefecilik yaparak 320 milyon lira tutarında kara para akladığı tespit edildi. Şüphelilere çeşitli suçlamalarla işlem yapıldı ve 8'i tutuklandı.

Zonguldak\'ta suç örgütüne operasyon: 8 şüpheli cezaevine gönderildi
05.01.2024 - 23:11,  Güncelleme: 23:12
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Zonguldak merkezli 2 ilde, suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 49 şüpheliden 8'i cezaevine gönderildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri 2 Ocak'ta, "tefecilik yaparak para aklayan" suç örgütüne yönelik Zonguldak ve Ankara'da eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

Karadeniz Ereğli Cumhuriyet Başsavcılığı ile yürütülen soruşturmada, Zonguldak'ta 19, Ankara'da 30 olmak üzere toplam 49 şüpheli yakalanarak İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Kamuyu zarara uğratan suç örgütünün toplam 320 milyon lira tutarında tefecilik yaptığı ve "kara para akladığı" tespit edildi.

Şüphelilere "suç örgütü kurma", "suç gelirlerini aklama", "tefecilik", "nitelikli yağma", "nitelikli dolandırıcılık", "rüşvet", "banka ve kredi kartlarının kötüye kullanılması" suçlarından işlem yapıldı.

İşlemlerinin ardından adliyeye gönderilen 18 şüpheli, savcılıkça ifadeleri alındıktan sonra tutuklanma talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Şüphelilerden 8'i tutuklandı, 10'u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA
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