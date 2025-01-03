Zonguldak'ta Talihsiz Çocuk, Boynuna İp Dolanmış Halde Bulundu - Son Dakika
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Zonguldak'ta Talihsiz Çocuk, Boynuna İp Dolanmış Halde Bulundu

Zonguldak\'ta Talihsiz Çocuk, Boynuna İp Dolanmış Halde Bulundu

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde çöp atmaya çıkan anne, eve döndüğünde 3,5 yaşındaki oğlu Efe'yi boynuna ip dolanmış şekilde buldu. Olayı gören komşu ipi kesmesine rağmen çocuk kurtarılamadı.

03.01.2025 21:54  Güncelleme: 21:58
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ZONGULDAK'ın Kilimli ilçesinde çöp atmak için evden çıkan anne C.K., eve geri döndüğünde 3,5 yaşındaki oğlu Efe Mahmut Kalfa'yı boynuna ip dolanmış halde buldu. Annenin yardım çığlıklarını duyarak gelen üst kat komşusu ipi kesse de talihsiz çocuk kurtarılamadı.

Olay, akşam saatlerinde Kilimli ilçesi Belediye Sitesi Mahallesi Hal Caddesi üzerindeki 3 katlı bir evin en alt katında meydana geldi. İddiaya göre anne C.K., çöp atmaya çıkıp eve geri döndüğünde, oğlu Efe Mahmut Kalfa'yı boğazına ip dolanmış halde, evin salonunda hareketsiz yatarken buldu. Annenin yardım çığlıklarını duyarak gelen üst kat komşusu ise çocuğun boğazındaki eşofman ipini bıçakla kesti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde talihsiz çocuğun yaşamını yitirdiği belirlendi. Efe Mahmut Kalfa'nın cansız bedeni, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Atatürk Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Anne C.K. ile baba M.K. ise ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Baba M.K. daha sonra polis eşliğinde morga gelerek oğlunun cansız bedeninin başında gözyaşı döktü.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

Haber-Kamera: Ali Sencer ARSLAN/ZONGULDAK,

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Zonguldak'ta Talihsiz Çocuk, Boynuna İp Dolanmış Halde Bulundu - Son Dakika

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