Zonguldak\'ta Tehlikeli Minare Yıkılıyor

Zonguldak'ta 100 yıllık caminin tehlike oluşturan minaresinin yıkımına başlandı.

Kentte 1925'te inşa edilen Yeni Cami'nin minaresinin tehlike oluşturduğu gerekçesiyle yıkılması kararlaştırıldı. Alanda güvenlik önlemlerinin alınmasının ardından yıkım çalışmalarına başlandı.

Zonguldak Belediyesi, sosyal medya hesaplarından cadde üzerinde oluşacak trafik yoğunluğuna karşı vatandaşlara uyarılarda bulundu.

Yıkım işlemlerinin 10 gün içerisinde tamamlanacağı öğrenildi.

Minarenin yıkım süreciyle ilgili bilgi veren Yeni Camii Derneği Başkanı Yalçın Kiren, caminin minaresinde tadilat için Vakıflar Genel Müdürlüğüne müracaat ettiklerini ancak alınan numunelerin yeterli şartları taşımaması nedeniyle yıkım kararının verildiğini ifade etti.