Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde duvara çarpan tırın sürücüsü hayatını kaybetti.
Haluk S'nin (64) kullandığı 16 MBY 23 plakalı tır, Kocaman mevkisinde, kontrolden çıkarak yol kenarındaki duvara çarptı.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi.
Sürücünün cenazesi Alaplı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaza nedeniyle ulaşım bir süre kontrollü olarak sağlandı.
Son Dakika › Güncel › Zonguldak'ta Tır Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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