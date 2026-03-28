Zonguldak'ta Trafik Kazası: 12 Yaralı
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Zonguldak'ta Trafik Kazası: 12 Yaralı

28.03.2026 23:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karadeniz Ereğli'de işçi servisi ile otomobil çarpıştı, 12 kişi yaralandı; sürücü ciddi durumda.

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde işçi servisi ile otomobilin çarpışması sonucu 12 kişi yaralandı.

Deli Hakkı köyü mevkisinde Ormanlı istikametinde seyreden Cengiz E. (40) idaresindeki 67 AFV 442 plakalı işçi servisi ile karşı yönden gelen Tuncay K. (42) yönetimindeki 67 AAG 568 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada işçi servisindeki 8 kişi ile otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı.

Çarpışmanın etkisiyle otomobilde sıkışan sürücü Tuncay K, itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı.

Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Tuncay K'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

Zonguldak, Ulaşım, Güncel, Kaza, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.03.2026 23:49:01. #.0.5#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.