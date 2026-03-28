Zonguldak'ta Trafik Kazası: 12 Yaralı

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde işçi servisi ile otomobilin çarpışması sonucu 12 kişi yaralandı.
Deli Hakkı köyü mevkisinde Ormanlı istikametinde seyreden Cengiz E. (40) idaresindeki 67 AFV 442 plakalı işçi servisi ile karşı yönden gelen Tuncay K. (42) yönetimindeki 67 AAG 568 plakalı otomobil çarpıştı.
Kazada işçi servisindeki 8 kişi ile otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı.
Çarpışmanın etkisiyle otomobilde sıkışan sürücü Tuncay K, itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı.
Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Tuncay K'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
