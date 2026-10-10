Zonguldak\'ta tünelde otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı, 6 kişi yaralandı

Zonguldak'ta tünelde otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı, 6 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Zonguldak'ta Gazi Mustafa Kemal Bulvarı üzerindeki Üzülmez Tüneli mevkisinde otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı; kazada 6 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen itfaiye, polis ve sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Zonguldak'ta otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.
Gazi Mustafa Kemal Bulvarı üzerinde Üzülmez Tüneli mevkisinde R.D. idaresindeki 67 AGS 155 plakalı hafif ticari araç ile E.T. idaresindeki 67 EA 223 plakalı otomobil çarpıştı.
Kazada, sürücüler ile hafif ticari araçtaki S.D, Ş.D, M.D. ve F.Ç. yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: AA
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