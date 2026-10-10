Zonguldak'ta tünelde otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı, 6 kişi yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Zonguldak'ta tünelde otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı, 6 kişi yaralandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Zonguldak\'ta tünelde otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı, 6 kişi yaralandı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zonguldak'ta Gazi Mustafa Kemal Bulvarı üzerindeki Üzülmez Tüneli mevkisinde otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı; kazada 6 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen itfaiye, polis ve sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Zonguldak'ta otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Gazi Mustafa Kemal Bulvarı üzerinde Üzülmez Tüneli mevkisinde R.D. idaresindeki 67 AGS 155 plakalı hafif ticari araç ile E.T. idaresindeki 67 EA 223 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile hafif ticari araçtaki S.D, Ş.D, M.D. ve F.Ç. yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA
Mustafa Kemal AtatürkAcil DurumZonguldakİtfaiyeGüncelPolisKazaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Başörtüsü tartışmaları sürerken Azerbaycan devlet televizyonu ateşe benzin döktü Başörtüsü tartışmaları sürerken Azerbaycan devlet televizyonu ateşe benzin döktü
Bahçeli’den dikkat çeken Öcalan çıkışı: Onun da hakkıdır Bahçeli'den dikkat çeken Öcalan çıkışı: Onun da hakkıdır
Selin Türkmen yeni dizisinde sınırları zorladı Selin Türkmen yeni dizisinde sınırları zorladı
Hızlı tren seferleri başladı İki şehir arası artık 54 dakika Hızlı tren seferleri başladı! İki şehir arası artık 54 dakika
İspanya, Galatasaray’ı konuşuyor Osimhen için atılan manşet dikkat çekici İspanya, Galatasaray'ı konuşuyor! Osimhen için atılan manşet dikkat çekici
Pınar Altuğ’un kızı, okulundaki yasaklara sitem etti: İsyanlardayım Pınar Altuğ'un kızı, okulundaki yasaklara sitem etti: İsyanlardayım
20:50
Rize’de gövde gösterisi Fenerbahçe 3 puanı 3 golle aldı
Rize'de gövde gösterisi! Fenerbahçe 3 puanı 3 golle aldı
20:18
Suudi Arabistan’da havalimanına bir saldırı daha: Çok sayıda yaralı var
Suudi Arabistan'da havalimanına bir saldırı daha: Çok sayıda yaralı var
20:07
Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yangın: Hastalar tahliye ediliyor
Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yangın: Hastalar tahliye ediliyor
19:24
Güney Afrika’da göçmen karşıtı şiddet olayları nedeniyle ordu sokağa indi
Güney Afrika’da göçmen karşıtı şiddet olayları nedeniyle ordu sokağa indi
18:56
Eyüpsultan Belediyesi’nde başkan vekili seçimini CHP’nin adayı Cafer Parlak kazandı
Eyüpsultan Belediyesi’nde başkan vekili seçimini CHP’nin adayı Cafer Parlak kazandı
17:59
Suudi Arabistan’da peş peşe saldırılar Havalimanı boşaltıldı
Suudi Arabistan'da peş peşe saldırılar! Havalimanı boşaltıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.10.2026 20:52:25. #7.13#
SON DAKİKA: Zonguldak'ta tünelde otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı, 6 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei