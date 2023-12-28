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Zonguldak'ta Uzman Çavuş, Birlikte Yaşadığı Kadını Öldürdü - Son Dakika
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Zonguldak'ta Uzman Çavuş, Birlikte Yaşadığı Kadını Öldürdü

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde, birlikte yaşadığı kadını tabancayla öldürdüğü iddia edilen jandarma uzman çavuş gözaltına alındı. Nevşehir'de görevli olan M.D. ile birlikte yaşadığı Y.Y. arasında köyde çıkan tartışma kavgaya dönüştü. M.D., tabancayla Y.Y'ye ateş ederek onun hayatını kaybetmesine neden oldu. Olayın ardından M.D. gözaltına alındı.

Zonguldak\'ta Uzman Çavuş, Birlikte Yaşadığı Kadını Öldürdü
28.12.2023 - 23:19,
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Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde, birlikte yaşadığı kadını tabancayla öldürdüğü iddia edilen uzman çavuş gözaltına alındı.

Nevşehir'de görevli jandarma uzman çavuş M.D. (32) ile bu ilde birlikte yaşadığı Y.Y. (40), memleketleri olan ilçeye bağlı Perşembe beldesi Muharremşah köyüne geldi.

M.D. ve Y.Y. arasında köyde tartışma yaşandı. Kavgaya dönüşen olayda, M.D. tabancayla Y.Y'ye ateş etti.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Y.Y'nin karnına ve boynuna isabet eden kurşunlarla hayatını kaybettiği belirlendi.

Bir çocuk annesi Y.Y'nin cenazesi, Çaycuma Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

M.D. ise gözaltına alındı.

Kaynak: AA
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