Zonguldak'ta vatandaşlar fener alayında yağmur altında Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Zonguldak'ta vatandaşlar fener alayında yağmur altında Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Zonguldak\'ta vatandaşlar fener alayında yağmur altında Cumhuriyet Bayramı\'nı kutladı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zonguldak'ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için düzenlenen fener alayında vatandaşlar, ellerinde Türk bayrakları ve fenerlerle yağmur altında marşlarla yürüdü. İstasyon Caddesi'nde toplananlara bando takımı eşlik etti, yürüyüşe Belediye Başkanı Tahsin Erdem ve eşi katıldı.

Öznur GÜNEŞ/ZONGULDAK – ZONGULDAK'ta vatandaşlar yağmur altında ellerinde Türk bayrakları ve fenerlerle yürüyerek marşlar eşliğinde Cumhuriyet Bayramı'nı coşkuyla kutladı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle fener alayı düzenlendi. Yürüyüşe Zonguldak Belediye Başkanı Tahsin Erdem ve eşi Hande Erdem, Gençlik ve Spor İl Müdürü Halil Hacı, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mehmet Türkmen Köse, Meteoroloji İl Müdürü Arif Özkan, sivil toplum kuruluşları ve siyasi partilerin temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı. İstasyon Caddesi'nde toplanan vatandaşlar ellerinde Türk bayrakları ve fenerlerle marşlar eşliğinde yağmur yağışı altında yürüdü. Bando takımının eşlik ettiği yürüyüşte vatandaşlar, marşlar söyleyerek Cumhuriyet Bayramını kutladı.

Kaynak: DHA
Cumhuriyet BayramıTahsin ErdemZonguldakGüncelYaşamSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Okulda sadece ikisi var Cumhuriyet Bayramı’nı böyle kutladılar Okulda sadece ikisi var! Cumhuriyet Bayramı’nı böyle kutladılar
Mamak’ta istinat duvarı yıkılan apartman tahliye edildi, 17 katlı binanın temeli göründü Mamak'ta istinat duvarı yıkılan apartman tahliye edildi, 17 katlı binanın temeli göründü
Aliyev, Türkiye’ye gelmiyor İşte nedeni Aliyev, Türkiye'ye gelmiyor! İşte nedeni
Şeker pancarı üreticisinden çiftçilere olay sözler “Külliyen yalan söylüyor“ Şeker pancarı üreticisinden çiftçilere olay sözler! "Külliyen yalan söylüyor"
Abdullah Avcı’dan Fenerbahçe’ye büyük kolaylık Aziz Yıldırım’a mesaj gönderdi Abdullah Avcı'dan Fenerbahçe'ye büyük kolaylık! Aziz Yıldırım'a mesaj gönderdi
Mustafa Sandal’ın yeni imajı şaşırttı Saçlarını kestirince tanınmaz hale geldi Mustafa Sandal'ın yeni imajı şaşırttı! Saçlarını kestirince tanınmaz hale geldi
Ezgi Mola’nın değişimi şaşırttı Yeni görünümü merak uyandırdı Ezgi Mola'nın değişimi şaşırttı! Yeni görünümü merak uyandırdı
21:39
İsrail’de tüm oylar sayıldı Ne Netanyahu ne de Eisenkot Meclis’te 61 sandalyeye ulaşamadı
İsrail'de tüm oylar sayıldı! Ne Netanyahu ne de Eisenkot Meclis'te 61 sandalyeye ulaşamadı
21:38
Martı kurucusu Öktem’den taksicilerin Maslak eylemine sert tepki: Siz bittiğinizin farkında değilsiniz
Martı kurucusu Öktem’den taksicilerin Maslak eylemine sert tepki: Siz bittiğinizin farkında değilsiniz
20:51
Murat Kurum’la görüşen Mansur Yavaş’tan dikkat çeken sözler
Murat Kurum'la görüşen Mansur Yavaş'tan dikkat çeken sözler
20:46
Tuğyan’ın yoğun bakımda oynadığı anlara ait görüntüler ortaya çıktı
Tuğyan'ın yoğun bakımda oynadığı anlara ait görüntüler ortaya çıktı
20:40
Ahmet Özer, Yeni Parti’ye katıldı
Ahmet Özer, Yeni Parti’ye katıldı
19:16
Yer bilimleri uzmanı, peribacalarındaki tehlikeyi aylar önce anlatmış
Yer bilimleri uzmanı, peribacalarındaki tehlikeyi aylar önce anlatmış
19:06
Mert Hakan Yandaş o sözleri affetmedi 65 bin TL’lik dava açtı
Mert Hakan Yandaş o sözleri affetmedi! 65 bin TL'lik dava açtı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.10.2026 22:07:49. #7.12#
SON DAKİKA: Zonguldak'ta vatandaşlar fener alayında yağmur altında Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android