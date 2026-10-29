Zonguldak\'ta vatandaşlar fener alayında yağmur altında Cumhuriyet Bayramı\'nı kutladı

Öznur GÜNEŞ/ZONGULDAK – ZONGULDAK'ta vatandaşlar yağmur altında ellerinde Türk bayrakları ve fenerlerle yürüyerek marşlar eşliğinde Cumhuriyet Bayramı'nı coşkuyla kutladı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle fener alayı düzenlendi. Yürüyüşe Zonguldak Belediye Başkanı Tahsin Erdem ve eşi Hande Erdem, Gençlik ve Spor İl Müdürü Halil Hacı, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mehmet Türkmen Köse, Meteoroloji İl Müdürü Arif Özkan, sivil toplum kuruluşları ve siyasi partilerin temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı. İstasyon Caddesi'nde toplanan vatandaşlar ellerinde Türk bayrakları ve fenerlerle marşlar eşliğinde yağmur yağışı altında yürüdü. Bando takımının eşlik ettiği yürüyüşte vatandaşlar, marşlar söyleyerek Cumhuriyet Bayramını kutladı.