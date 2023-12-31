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Zonguldak'ta Yılbaşı Gecesi Güvenlik Tedbirleri Alındı - Son Dakika
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Zonguldak'ta Yılbaşı Gecesi Güvenlik Tedbirleri Alındı

Zonguldak'ta yılbaşı gecesi vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla bir dizi güvenlik tedbiri alındı. Yoğun olması beklenen yerlerde kolluk personeli ve araçlar görevlendirildi. Polis, jandarma ve Sahil Güvenlik ekipleri gece boyunca görev yapacak. Belediye yangın ve tehlikelere karşı hazırlıklı olacak. Acil çağrı merkezi ve sağlık hizmetleri eksiksiz olarak hizmet verecek. Telefon ve enerji kesintilerine karşı önlemler alınacak. Kutlama alanlarında güvenlik tedbirleri artırılacak.

Zonguldak\'ta Yılbaşı Gecesi Güvenlik Tedbirleri Alındı
31.12.2023 - 15:39,  Güncelleme: 15:42
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Zonguldak'ta yılbaşı gecesi vatandaşların huzur ve güvenliğini en üst düzeyde sağlamak amacıyla bir dizi güvenlik tedbiri alındı.

Valilikten yapılan açıklamada, yılbaşında vatandaşların yoğun olacağı yerler, marketler, misafirhaneler, yurtlar, ibadethaneler ve umuma açık mahallelerde alınan güvenlik tedbirlerinin artırılarak, yeteri kadar kolluk personeli ve araç görevlendirildiği belirtildi.

Bu gece Zonguldak'ta 413 polis ve jandarma ekibi görev yapacak. Bu kapsamda 1 bin 126 kolluk personeli vazife başında olacak.

Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı 4 yüzer unsur ve 45 personel görev yapacak.

Zonguldak Belediyesince yangın ve benzeri tehlikelere karşı her türlü hazırlık yapılacak ve teyakkuz halinde bulunulacak.

112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan vatandaşlara gerekli bilgilendirme, yardım ve kolaylıklar sağlanacak.

İl Sağlık Müdürlüğünce yeteri kadar personel görevlendirilecek. Eksiksiz sağlık hizmeti verilmesi sağlanacak.

Telefon arızaları ile elektrik, su, doğalgaz, kesinti ve arızalarına karşı ilgili kurumlarca gerekli önlemler alınacak.

Yeni yıla girileceği esnada vatandaşların kutlama yapabileceği alan, meydan ve mekanlarda tedbirler artırılarak uygulanacak.

Kaynak: AA
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