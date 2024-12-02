Zonguldak'taki Öğrenciler Lastik Değiştirerek Hem Tecrübe Ediniyor Hem de Para Kazanıyor - Son Dakika
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Zonguldak'taki Öğrenciler Lastik Değiştirerek Hem Tecrübe Ediniyor Hem de Para Kazanıyor

Zonguldak\'taki Öğrenciler Lastik Değiştirerek Hem Tecrübe Ediniyor Hem de Para Kazanıyor

Zonguldak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde öğrenciler, yoğun oto lastik değişimi talebine yanıt vererek pratik eğitim alıyor ve lastik değişimi yaparak harçlık kazanıyorlar. Araç sahipleri, yoğunluk nedeniyle lastikçilerde randevu bulamaması sebebiyle burayı tercih ediyor.

02.12.2024 12:49  Güncelleme: 12:56
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ZONGULDAK'ta yoğunluk nedeniyle oto lastikçilerde randevu bulamayan araç sahipleri, Zonguldak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin yolunu tutup, lastik değişimi yaptırabiliyor. Burada Motorlu Araçlar Teknolojisi Alanı öğrencileri, araç lastiği değiştirerek hem tecrübe hem para kazanıyor.

Kış mevsiminin başlaması ile oto lastikçilerde kış lastiği değişimi yoğunluğu yaşanıyor. Yoğunluk nedeniyle lastikçilerde randevu bulamayanlar, Zonguldak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne gidiyor. Burada Motorlu Araçlar Teknolojisi Alanı öğrencileri, araç lastiği değiştirerek hem tecrübe hem para kazanıyor. Okulda piyasadaki fiyata eş bir ücret karşılığında lastik değişimi yapılırken; randevu bulmak daha kolay oluyor.

'MEVSİME GÖRE DEĞİŞİMLERİ YAPMAKTAYIZ'

Okul Müdürü Muhammet Yıldız, "Öğrencilerimizin uygulamalı eğitimlerini araç üzerinde yapmaları için başlatmış olduğumuz bir proje. Mevsime göre yazlık ve kışlık değişimleri yapmaktayız. Öğrencilerimize de harçlık olarak ücretler verilmekte hem de uygulamalı eğitimlerini burada görmekteler" dedi.

'TECRÜBE KAZANMIŞ OLUYORUM'

10'uncu sınıf öğrencisi Tunahan Sugeçti, "İleride yapacağım işleri burada erken yaşta öğreniyorum. Hem insanların ihtiyaçlarını karşılıyorum hem ufak da ücret de veriliyor. İleride yapacağım işleri burada yapıp, tecrübe kazanmış oluyorumö diye konuştu.

'DÖRT DÖRTLÜK HİZMET'

Araç sahibi Şendoğan Gök, "Burası hizmet vermeye başladığından beri buraya geliyorum. Piyasadaki iş yerleri bayağı yoğun oluyor. Randevu alma güçlüğü de oluyor. Burası bir nebze daha sakin aynı zamanda okul olduğu için öğrencilerin yetişmesi, pratiklerin artması açısından ayrıca vereceğimiz ücret karşılığında hem okula hem öğrenciye katkı olması açısından burayı tercih ediyorum. Memnunum, dört dörtlük bir hizmet bence" dedi.

'PERSONEL SIKINTIMIZ VAR'

Piyasa fiyatıyla aynı düzeyde ücret talep ettiklerini ve kaliteli hizmet sunduklarını ifade eden Motorlu Araçlar Teknolojisi Alan Şefi İsmet Kök, şöyle konuştu: "Burada öğrencilerimize verdiğimiz teorik eğitimleri döner sermaye kapsamında pratiğe dönüştürme fırsatı yakalıyoruz. Çalışmalarımızda genelde, müşteri karşılama, beşeri ilişkilerini geliştirme, motor becerilerini geliştirme ve aynı zamanda az da olsa bir harçlık kazanma konusunda yardımcı olmaya çalışıyoruz. Burada sadece lastik sökme, takma yapmıyoruz. Arıza ışığı söndürme, fren bakımı, ön düzen, araç muayenesi periyodik bakımlarını yapıyoruz. Sadece personel konusunda sıkıntımız var. Tek teknisyen ve 3 öğretmenle çalışıyoruz. Çalışmalarımızı devam ettirmeyi de düşünüyoruz."

Haber-Kamera: Ali Sencer ARSLAN/ZONGULDAK,

Kaynak: DHA

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