Zorlu Koşullarda Fedakar Öğretmen

11.03.2026 11:43
Hüseyin Koşuncu, 48 km yol giderek 3 öğrenciye eğitim veriyor ve onların mutluluğu için çaba sarf ediyor.

Muş'un Bulanık ilçesine bağlı Kılindor mezrasındaki okulda görev yapan Hüseyin Koşuncu, servisle 48 kilometre yol katederek ulaştığı okulda 3 öğrenciye eğitim veriyor.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Bulanık'a 48 kilometre uzaklıktaki Yazbaşı köyüne bağlı Kılindor mezrasındaki ilkokulda eğitim gören 3 öğrenci için eğitim-öğretim yılı başında Koşuncu'yu görevlendirdi.

Zorlu coğrafyaya ve hava şartlarına rağmen 3 öğrencisi için sabah servisle kilometrelerce uzaklıktaki mezraya giden Koşuncu, kırdığı odunlarla soba yakarak sınıfı ısıtıyor.

İkinci sınıfta okuyan Miraç ve Ali Osman Üzgün ile Muhammet Miran Arslan'ın başarısı için çaba sarf eden Koşuncu, 3 öğrencisine derslerde öğretmen, teneffüslerde arkadaş, okul çıkışında ise ağabeylik yapıyor.

"Üç öğrenci için bu uzun yolu göze alıyorum"

Aktivitelerle öğrencilerinin sosyal gelişimine katkı sağlayan Hüseyin Koşuncu, AA muhabirine, 12 yıldır farklı köy okullarında ücretli öğretmenlik yaptığını söyledi.

Zamanını öğrencileriyle geçirdiğini belirten Koşuncu, "10 kişilik bir sınıfta her öğrenciye 4 dakika zaman ayrılırken, burada bütün zamanımı üç öğrenciye ayırıyorum. Öğrenciler top oynamak istiyorlar ama sayıları az olduğu için ben onlara eşlik ediyorum. Bölgenin kış mevsimi çok çetin geçiyor. Üç öğrenci için bu uzun yolu göze alıyorum. 3 öğrencim olduğu için çok mutluyum." dedi.

Servisten indikten sonra evlerinin önünden öğrencileri alıp okula gittiğini anlatan Koşuncu, şunları kaydetti:

"Öğrenciler için her sabah sobayı yakıyorum. Daha önce kırdığım odunları teker teker sobaya yerleştiriyorum. Sobayı tutuşturduktan sonra kömür atıyorum. Soba yakmak 5 dakikamı bile almıyor çünkü severek yapıyorum. Çocukları geleceğe hazırlamak için çok çaba gösteriyorum. Çocukların güler yüzlülüğü ve eğitime sıcak bakmaları çok hoşuma gidiyor. Onların yüzündeki mutluluğu görünce ben de mutlu oluyorum. Boş zamanlarımızda çocuklarla sinema etkinliği yapıyoruz. Dışarıda futbol ve mendil kapmaca oynuyoruz. Az kişi olmamıza rağmen etkinliklerimizi en iyi bir şekilde yapmaya çalışıyoruz."

"Öğretmenimizi çok seviyoruz"

Öğrencilerden Ali Osman Üzgün ise "Öğretmenimizle çok güzel vakit geçiriyoruz. Öğretmenimiz her zaman bize yardımcı oluyor. Ne istesek yapıyor. Arkadaşlarım ve öğretmenimle top oynuyoruz. Okuduğumuz kitapları öğretmenimize anlatıyoruz. Öğretmenimizi çok seviyoruz." dedi.

Okulu ziyaret eden İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Şakir Bozkurt da öğrencilerin okuması, yazması ve temel becerilerinin çok iyi olduğunu söyledi.

Bozkurt, öğretmen arkadaşlarının üzerine düşeni yaptığını anlatarak, "Devletimiz ve Bakanlığımızın öncülüğünde öğrencilerin eğitimine gereken önemi gösteriyoruz. Öğretmenimiz her gün kilometrelerce yol katederek üç öğrencimizin eğitimine katkı sunuyor. Bu fedakarlığı göze alıyor ve her gün çocukların eğitimini aksatmadan görevini ifa ediyor." diye konuştu.

Kaynak: AA

