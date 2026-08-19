Zorlu, Moldova\'da Türkiye Temasları Gerçekleştirdi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu, Türkiye'nin Kişinev Büyükelçiliği ve TİKA Kişinev Program Koordinasyon Ofisi'ni ziyaret ederek temaslarda bulundu.

Zorlu, Moldova'nın başkenti Kişinev'e resmi ziyarette bulundu.

Türkiye'nin Kişinev Büyükelçiliğini ziyaret eden Zorlu, Büyükelçi Uygar Mustafa Sertel ile istişarelerde bulundu.

Görüşmenin ardından TİKA Kişinev Program Koordinasyon Ofisi'ne de ziyarette bulunan Zorlu, TİKA'nın projeleriyle ilgili Moldova Koordinatörü Murat Zelan'la görüştü, çalışmaları devam eden projelerle ilgili bilgi aldı.

Zorlu'ya temaslarında AK Parti Türk Devletleri ile İlişkiler Başkan Yardımcısı, Elazığ Milletvekili Mahmut Rıdvan Nazırlı ve AK Parti Türk Devletleri ile İlişkiler Başkan Yardımcısı, MKYK Üyesi Naim Makas eşlik etti.