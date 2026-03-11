Zorluk Çıkaranlar Hızlı Yaşlanmaya Neden Oluyor - Son Dakika
Zorluk Çıkaranlar Hızlı Yaşlanmaya Neden Oluyor

11.03.2026 06:23
Araştırma, zorluk çıkaran kişilerin insanları daha hızlı yaşlandırdığını ortaya koydu.

Araştırmaya göre insan hayatında "zorluk çıkaran kişilerin" daha hızlı yaşlanmaya yol açabildiği ve insanların yaklaşık yüzde 30'unun çevresinde en az bir "zorluk çıkaran" kişi bulunduğu saptandı.

ABD Ulusal Bilimler Akademisi Bildirileri (PNAS) isimli dergide yayınlanan araştırmada, "sorun oluşturan veya hayatı daha zor hale getirenler" olarak tanımlanan kişilerin, insan hayatı ve sağlığı üzerindeki etkileri incelendi.

Kısaca "zorluk çıkaran" şeklinde tanımlanan bu kişilerin, insanın biyolojik yaşlanmasına muhtemel etkilerinin de ölçüldüğü araştırmaya 2 binden fazla kişi katıldı. Katılımcıların son 6 ay içindeki sosyal ilişkileri kayda geçirildi.

Araştırmaya katılanların DNA değişikliklerinin analizi için tükürük örneklerinin de dahil edildiği araştırmada, katılımcıların düzenli olarak etkileşimde bulundukları "her yeni rahatsız edici kişi için yaşlanma hızlarının yüzde 1,5 arttığı" saptandı.

İnsanların yaklaşık yüzde 30'unun çevresinde "en az bir zorluk çıkaran" kişi bulunduğu tespit edilen araştırmada, "zorlu sosyal etkileşimlerin fiziksel sağlık üzerinde olumsuz bir etkiye ve daha hızlı yaşlanmaya" yol açabileceği vurgulandı.

İnsan hayatında "kronik stres faktörü"

Araştırmanın baş yazarı ve New York Üniversitesi'nde sosyoloji alanında yardımcı doçent olan Byungkyu Lee, açıklamasında, "Gözlemlediğimiz şey, sorun çıkaran kişilere sahip olmak ile yaşlanma hızı arasında bir tür ilişki." ifadesini kullandı.

Lee, araştırma sonuçları doğrultusunda, daha az olumlu ilişkilerin "kronik stres faktörleri olarak işlev görebileceği, bu nedenle çevrede bu kişilerin varlığının insan hayatını gerçekten zorlaştırabildiğinin" ortaya çıktığını belirtti.

Kaynak: AA

