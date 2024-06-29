Zorunlu Araç Sigorta Fiyatları Yüzde 100 Arttı - Son Dakika
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Zorunlu Araç Sigorta Fiyatları Yüzde 100 Arttı

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, zorunlu araç sigorta fiyatlarının bir önceki yıla göre yüzde 100'ün üzerinde arttığını belirtti. Palandöken, 29 milyon aracın yüzde 20'sinin sigortasız olduğunu ve fiyatların makul seviyeye indirilmesi durumunda sigortalılık oranının artacağını ifade etti. Ayrıca, sigorta fiyatlarının her ay yüzde 3 arttığına dikkat çekti ve taksit imkanının yeniden getirilmesi gerektiğini vurguladı.

29.06.2024 11:35
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(ANKARA) - Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, bir önceki yıla göre zorunlu araç sigorta fiyatlarının yüzde 100'ün üzerinde arttığını vurguladı. Trafiğe kayıtlı 29 milyon aracın yüzde 20'sinin zorunlu araç sigortasının olmadığını belirten Palandöken, "Fiyatlar makul seviyeye indirilirse sigortalılık oranı artar" dedi.

Bendevi Palandöken, zorunlu araç sigortasını fiyatlarına yönelik yazılı açıklama yaptı. Palandöken, önceki yıllarda taksitli yapılan ödemelerin kaldırılması nedeniyle de sigortasız araçların sayısının arttığına dikkati çekti. Trafiğe kayıtlı 29 milyon aracın 6 milyonunun sigortasız olduğunu kaydeden Palandöken, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Zorunlu trafik sigortası fiyatlarında norm birliği sağlanmalıdır. Yedek parça fiyatlarındaki artış ve araç fiyatlarındaki yükselişe bağlı olarak zorunlu trafik sigortası fiyatı geçtiğimiz yıla göre yüzde 100'ün üzerinde artış gösterdi. Trafik sigortası zorunlu ancak sigorta birliği ve sigorta acentalarının fiyatlarında farklılık var. Örneğin 4 bin 900 civarında sigorta yapılması gereken bir araca ben 6 ila 11 bin arası farklı fiyatlandırma yapılıyor. Trafik kazalarındaki hasarların yükselmesi sigorta fiyatlarını arttırdı fakat acentaların çektiği fiyatlar bu durumun üzerinde kalıyor. Bunun için norm birliği sağlanmalı. ya da bu zorunlu kelimesi kaldırılıp kasko gibi isteğe bağlı olmalı ama o da mümkün değil. Zorunlu olduğuna göre bu fiyatların yüksek bulunmasıyla vatandaş sigorta yaptıramıyorsa o zaman devletinde katkısı olmalı."

"Zorunlu trafik sigortaları her ay yüzde 3 artıyor"

Palandöken, sigortalı araç sayısının artınılmaı için de öneriler de bulundu:

"Trafiğe kayıtlı 29 milyon 367 bin araçtan 6 milyon 23 bin 235'inin, yani yaklaşık yüzde 20'sinin sigorta poliçesi yok. Otomobillerin yüzde 6,71'i, kamyonetlerin yüzde 11,21'i, minibüslerin yüzde 19,45'i, özel amaçlı taşıtların yüzde 19,06'sı, motosikletlerin ise yüzde 65'inin zorunlu trafik sigortası bulunmuyor. Geçtiğimiz yıllarda olan taksitlendirme imkanının kaldırılması ve tek çekim ödeme yapılması sigortasızlığın başlıca sebeplerinden biri.

Öte yandan, sigorta fiyatı sürücünün yaşına, aracın markasına ve modeline göre değişkenlik gösteriyor. Buna ilaveten her ay yüzde 3 oranında da otomatik artış gösteriyor. Fiyatlar makul seviyeye indirilir, taksit imkanı yeniden getirilir ve her sigorta kendi masrafını karşılarsa sigortalılık oranı artar. Trafikte dolaşan araçların yaklaşık yüzde 30'unu 20 yaşın üzerindeki araçlar oluşturuyor. Bu araç sahiplerinin ise trafik sigortası yapma oranı bir hayli düşük. Ortalama 10 bin lira civarında olan trafik sigortasını vatandaş fazla buluyor, 691 lira olan sigortasız araç kullanma cezasını ise buna tercih ediyor."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Zorunlu Araç Sigorta Fiyatları Yüzde 100 Arttı - Son Dakika

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