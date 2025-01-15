Zübeyde Hanım\'ın Mutfağı Sergisi Uzatıldı

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(İZMİR)- Karşıyaka Belediyesi Cordelion Mutfak Sanatları Merkezi'nde düzenlenen " Zübeyde Hanım'ın Mutfağı" sergisi yoğun talep üzerine Şubat ayı sonuna kadar uzatıldı. Zübeyde Hanım'ın mutfağından ilhamla Atatürk'ün çocukluk sofralarına ayna tutan sergi, haftanın her günü ücretsiz olarak ziyaret edilebiliyor. Başkan Yıldız Ünsal "Gösterilen yoğun ilgiye teşekkür ediyor, sömestr tatiline girecek çocuklarımızı ve tüm vatandaşlarımızı sergimize bekliyoruz" dedi.

Karşıyaka Belediyesi tarafından geçen Kasım ayında ziyarete açılan "Zübeyde Hanım'ın Mutfağı" sergisi, vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Cordelion Mutfak Sanatları Merkezi'nde (CMSM) düzenlenen ve 25 Ocak'a kadar devam etmesi planlanan sergi, talep üzerine Şubat ayı sonuna kadar uzatıldı. Sergide Zübeyde Hanım'ın mutfağından ilhamla geç Osmanlı ve erken Cumhuriyet dönemlerinde sofranın, mutfağın ve kadının yerini keşfetme imkanı bulan ziyaretçiler, sofra adabından aile ilişkilerine kadar pek çok detay hakkında da bilgi sahibi olabiliyor.

Belediye Başkanı Yıldız Ünsal "Büyük Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım'ın anıt kabrinin bulunduğu Karşıyaka'da böyle anlamlı bir sergiye ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyuyoruz. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüz tarafından, iki aylık titiz bir çalışmayla hazırlanan sergimiz yoğun ilgiyle karşılandı. Gelen talepler üzerine ve daha fazla vatandaşımızın sergimizi gezebilmesi adına, süremizi bir ay daha uzatmaya karar verdik. Özellikle sömestir tatiline girecek çocuklarımızı ve tüm vatandaşlarımızı mutlaka sergimize bekliyoruz. Bugüne kadar konuğumuz olan vatandaşlarımıza ve sergiye katkı sağlayan tüm destekçilerimize teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Selanik'teki mutfağın replikası yapıldı

"Zübeyde Hanım'ın Mutfağı" sergisinde; 19. yüzyılın sonu ile 20. yüzyılın başını yansıtan mutfak kültürü öğeleri bir araya getirildi. Bu doğrultuda belediye ekipleri tarafından sergi alanına, Atatürk'ün Selanik'te çocukluğunun geçtiği evdeki mutfağın bir benzeri yapıldı. Latife Hanım Köşkü Anı Evi Özel Müzesi'ne ait mutfak eşyaları da alana taşındı. Ayrıca, Mert ve Gül Rüstem'in koleksiyonunda bulunan gümüş kaşık çatal takımı, bakır tencere ve ibrik gibi 19. yüzyıldan kalma objeler sergiye dahil edildi. Bir gazete tasarlanarak, dönemin kadın dergilerinden alınan yemek tarifleri derlendi. 'Aile Sofrası', 'Osmanlı Kadını Mutfakta', 'Sofra Adabı', 'Yemek Odası ve Kiler', 'Yemek Tarifleri' ve 'Mutfak Düzeni' başlıklı 6 konuda yazılı ve görsel anlatımlara yer verildi.

Şubat ayı sonuna kadar devam edecek olan sergi, haftanın her günü 11.00-17.00 saatleri arasında ziyaret edilebiliyor. Grup halinde yapılacak ziyaretler için de '0 (232) 399 40 86' numaralı telefondan randevu alınabiliyor.