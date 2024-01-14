 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Zübeyde Hanım'ın Vefatının 101. Yılında Anma Töreni Düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi

Zübeyde Hanım'ın Vefatının 101. Yılında Anma Töreni Düzenlendi

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım, vefatının 101'inci yılında İzmir Karşıyaka'daki mezarı başında düzenlenen törenle anıldı. Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, törende yaptığı konuşmada Zübeyde Hanım'ın Karşıyaka ve yüreklerde yaşatıldığını belirtti. Programda çelenkler konuldu, dualar okundu ve öğrenci Beril Serdar'ın okuduğu şiir duygusal anlar yaşattı.

Zübeyde Hanım\'ın Vefatının 101. Yılında Anma Töreni Düzenlendi
14.01.2024 - 14:42,
Abone Ol

BÜYÜK Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım, vefatının 101'inci yılında düzenlenen törenle anıldı. Zübeyde Hanım'ın İzmir Karşıyaka'daki mezarı başında yapılan anma programında konuşan Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, "Karşıyakalılar olarak Ata'mızın bize emaneti olan Zübeyde annemizi hem Karşıyaka'mızın bağrında hem de yüreklerimizde yaşatıyoruz. Onun aziz hatırası, 'Bir anne dünyayı değiştirebilir' sözünün kanıtı olarak burada yaşıyor" dedi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım, vefatının 101'inci yıl dönümünde kabri başında düzenlenen program ile anıldı. İzmir'in dört bir yanından gelen katılımcılar ile İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve eşi Neptün Soyer, Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay ve eşi Öznur Tugay ile CHP il ve ilçe yöneticileri, partililer, Kent Konseyi ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, gaziler, meclis üyeleri ve muhtarlar programda hazır bulundu. Saygı duruşu bulunulup, İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Zübeyde Hanım'ın mezarı çiçeklerle donatıldı, çelenkler konuldu, dualar okundu. Zübeyde Hanım İlkokulu 4G sınıfı öğrencisi Beril Serdar'ın programda okuduğu şiir, duygu dolu anlar yaşattı.

'HATIRASINI NESİLDEN NESİLE AKTARIYORUZ'

Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, Karşıyaka'nın önemli bir mirasa ev sahipliği yaptığını söyleyerek, "Bugün Karşıyaka'nın çağdaş Türkiye Cumhuriyeti'nin değerleri ile yoğrulmuş kimliğinde bu büyük mirastan aldığı esin ve cesaretin payı büyüktür. Karşıyakalılar olarak Ata'mızın bize emaneti olan Zübeyde annemizi hem Karşıyaka'mızın bağrında hem de yüreklerimizde yaşatıyoruz. Onun aziz hatırası, 'Bir anne dünyayı değiştirebilir' sözünün kanıtı olarak burada yaşıyor. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün armamıza armağan ettiği ay yıldızı, Atatürk devrimleri ve Cumhuriyet değerlerini nasıl nesilden nesle aktarıyor ve gururla yaşatıyorsak, Zübeyde annemizin hatırasına da o duygularla sahip çıkıyor ve genç nesillere bu sevgiyi aktarıyoruz. Zübeyde annemizin hatırası önünde saygıyla eğiliyorum. Ruhu şad olsun" dedi. Programda Türk Anneler Derneği Karşıyaka Şube Başkanı Feyza Işıklı ile Türk Kadınlar Birliği Karşıyaka Şube Başkanı Mehpare Özbakan da birer konuşma yaptı.

Kaynak: DHA
YORUMLAR

Mustafa Kemal Atatürk, Zübeyde Hanım, Cemil Tugay, Karşıyaka, Kültür Sanat, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Zübeyde Hanım'ın Vefatının 101. Yılında Anma Töreni Düzenlendi - Son Dakika


14:29
Villasını 100 milyona satışa çıkardığı haberleri Cem Yılmaz'ı sinirlendirdi: Komik değil Villasını 100 milyona satışa çıkardığı haberleri Cem Yılmaz'ı sinirlendirdi: Komik değil
14:27
Ahmet Türk, aday adaylığından çekilip aktif siyaseti bıraktı Ahmet Türk, aday adaylığından çekilip aktif siyaseti bıraktı
13:45
Türkiye şehitlerine ağlıyor! 6 askerimiz daha son yolculuklarına uğurlandı Türkiye şehitlerine ağlıyor! 6 askerimiz daha son yolculuklarına uğurlandı
13:24
İstanbul'da Sıcaklık Artacak İstanbul'da Sıcaklık Artacak
13:06
İsrail, suikast düzenleyerek öldürdüğü Hamas liderinin kız kardeşlerini gözaltına aldı İsrail, suikast düzenleyerek öldürdüğü Hamas liderinin kız kardeşlerini gözaltına aldı
13:00
Suriye'nin kuzeyinde saldırı girişiminde bulunan 7 terörist etkisiz hale getirildi Suriye'nin kuzeyinde saldırı girişiminde bulunan 7 terörist etkisiz hale getirildi
12:36
Ünlü şarkıcı Ariana Grande'nin evine 92 kez giren sapık, 3 yıl hapis cezasına çarptırıldı Ünlü şarkıcı Ariana Grande'nin evine 92 kez giren sapık, 3 yıl hapis cezasına çarptırıldı
12:16
Alman gazeteden skandal Türkiye haritası! Şehitlerimizin intikamı için yapılan harekatı böyle duyurdular Alman gazeteden skandal Türkiye haritası! Şehitlerimizin intikamı için yapılan harekatı böyle duyurdular

Son Dakika
14:29 Villasını 100 milyona satışa çıkardığı haberleri Cem Yılmaz'ı sinirlendirdi: Komik değil
14:27 Ahmet Türk, aday adaylığından çekilip aktif siyaseti bıraktı
13:45 Türkiye şehitlerine ağlıyor! 6 askerimiz daha son yolculuklarına uğurlandı
13:24 İstanbul'da Sıcaklık Artacak
13:06 İsrail, suikast düzenleyerek öldürdüğü Hamas liderinin kız kardeşlerini gözaltına aldı
13:00 Suriye'nin kuzeyinde saldırı girişiminde bulunan 7 terörist etkisiz hale getirildi
12:44 Irak'ın kuzeyinde şehit olan 6 askerimiz bugün düzenlenecek törenlerle son yolculuklarına uğurlanacak
12:36 Ünlü şarkıcı Ariana Grande'nin evine 92 kez giren sapık, 3 yıl hapis cezasına çarptırıldı
12:16 Alman gazeteden skandal Türkiye haritası! Şehitlerimizin intikamı için yapılan harekatı böyle duyurdular
11:31 Farah Zeynep Abdullah, Bergen filmini yasaklayan belediye başkanını tiye aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.01.2024 14:54:06. #1.13#
SON DAKİKA: Zübeyde Hanım'ın Vefatının 101. Yılında Anma Töreni Düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement