Zübeyde Hanım\'ın Vefatının 101. Yılında Anma Töreni Düzenlendi

BÜYÜK Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım, vefatının 101'inci yılında düzenlenen törenle anıldı. Zübeyde Hanım'ın İzmir Karşıyaka'daki mezarı başında yapılan anma programında konuşan Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, "Karşıyakalılar olarak Ata'mızın bize emaneti olan Zübeyde annemizi hem Karşıyaka'mızın bağrında hem de yüreklerimizde yaşatıyoruz. Onun aziz hatırası, 'Bir anne dünyayı değiştirebilir' sözünün kanıtı olarak burada yaşıyor" dedi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım, vefatının 101'inci yıl dönümünde kabri başında düzenlenen program ile anıldı. İzmir'in dört bir yanından gelen katılımcılar ile İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve eşi Neptün Soyer, Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay ve eşi Öznur Tugay ile CHP il ve ilçe yöneticileri, partililer, Kent Konseyi ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, gaziler, meclis üyeleri ve muhtarlar programda hazır bulundu. Saygı duruşu bulunulup, İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Zübeyde Hanım'ın mezarı çiçeklerle donatıldı, çelenkler konuldu, dualar okundu. Zübeyde Hanım İlkokulu 4G sınıfı öğrencisi Beril Serdar'ın programda okuduğu şiir, duygu dolu anlar yaşattı.

'HATIRASINI NESİLDEN NESİLE AKTARIYORUZ'

Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, Karşıyaka'nın önemli bir mirasa ev sahipliği yaptığını söyleyerek, "Bugün Karşıyaka'nın çağdaş Türkiye Cumhuriyeti'nin değerleri ile yoğrulmuş kimliğinde bu büyük mirastan aldığı esin ve cesaretin payı büyüktür. Karşıyakalılar olarak Ata'mızın bize emaneti olan Zübeyde annemizi hem Karşıyaka'mızın bağrında hem de yüreklerimizde yaşatıyoruz. Onun aziz hatırası, 'Bir anne dünyayı değiştirebilir' sözünün kanıtı olarak burada yaşıyor. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün armamıza armağan ettiği ay yıldızı, Atatürk devrimleri ve Cumhuriyet değerlerini nasıl nesilden nesle aktarıyor ve gururla yaşatıyorsak, Zübeyde annemizin hatırasına da o duygularla sahip çıkıyor ve genç nesillere bu sevgiyi aktarıyoruz. Zübeyde annemizin hatırası önünde saygıyla eğiliyorum. Ruhu şad olsun" dedi. Programda Türk Anneler Derneği Karşıyaka Şube Başkanı Feyza Işıklı ile Türk Kadınlar Birliği Karşıyaka Şube Başkanı Mehpare Özbakan da birer konuşma yaptı.