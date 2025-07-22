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ZYD Teknoloji ve Yaskawa İş Birliği

ZYD Teknoloji ve Yaskawa İş Birliği
22.07.2025 11:38
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ZYD Teknoloji, Yaskawa Robotics ile ortaklık kurarak endüstriyel robotik çözümler sunacak.

ROBOTİK hücre tasarımları, entegrasyon ve devreye alma süreçlerini uçtan uca yöneterek işletmelere anahtar teslim çözümler sunan ZYD Teknoloji, Yaskawa Robotics ile iş birliğine imza attığını duyurdu.

ZYD Teknoloji, dünya genelinde kurulu 540 bin robot ile endüstriyel robot üreticileri arasında alan Yaskawa Robotics ile ortaklık kurarak dönüşümün önemli aktörlerinden biri olmayı hedefliyor.

'ÜRETİMİN EN KESKİN DEĞİŞİMİ, ROBOTLARLA YAŞANIYOR'

Robotik sistemlerin artık yalnızca büyük otomotiv fabrikalarında değil; gıda, ambalaj, metal işleme, sağlık, lojistik ve daha pek çok sektörde vazgeçilmez hale geldiğini söyleyen ZYD Teknoloji Kurucusu, Endüstriyel Otomasyon Uzmanı Zeyd Emrah İlkkahraman, konuya dair şu açıklamada bulundu:

"Endüstriyel üretim son 50 yılda birçok dönüşüm geçirdi. Ancak bugün, üretimin en keskin değişimi, endüstriyel robotların yaygınlaşmasıyla yaşanıyor. Üretime hız, hassasiyet ve tutarlılık kazandırıyor. İnsan gücünün sınırlarını aşan bu sistemler, özellikle tekrar eden, tehlikeli veya yüksek hassasiyet isteyen işlerde hem maliyet avantajı hem de kalite artışı sağlıyor. Örneğin, bir kaynak robotu bir işlemi aynı hassasiyetle gerçekleştirebilirken; bir paletleme robotu binlerce ürünü hata payı olmadan sınıflandırabiliyor. Biz de ZYD Teknoloji olarak, robotik hücre tasarımları, entegrasyon ve devreye alma süreçlerini uçtan uca yöneterek işletmelere anahtar teslim çözümler sunuyoruz."

Robotları üretim süreçlerine dahil ederken kritik hususun doğru uygulamaya uygun robotu seçmek, entegrasyonu sorunsuz gerçekleştirmek ve sistemi akıllı hale getirecek yazılımlarla desteklemek olduğunu öne süren ZYD Teknoloji, bu noktada Yaskawa Robotics ile avantaj yaratmayı amaçlıyor. Şirket, Yaskawa'nın yüksek kaliteli, uzun ömürlü ve geniş ürün portföyü ile kendilerinin uygulama mühendisliğindeki uzmanlığını birleştirmeyi hedefliyor. Böylelikle şirket, müşterilerin ihtiyacına özel projeler geliştirerek robotun yalnızca üretimde değil, verimlilik stratejisinde de aktif rol oynamasını planlıyor.

'KOBİ'LERİN ROBOTİK DÖNÜŞÜMÜ İÇİN TEŞVİĞE, EĞİTİME VE YERLİ YAZILIMA İHTİYACI VAR'

Teknoloji sektöründeki 18 yılı aşkın çalışma deneyiminden hareketle robotik sistemlerin endüstriyel alanda sağladığı avantajları sıralayan İlkkahraman, "Bunların başında verimlilik artışı, iş güvenliği, ürün kalitesinde standartlaşma, işgücü maliyetinde azalma ve üretim sürekliliği geliyor. Ayrıca robotların nesnelerin interneti sistemlerine entegre edilmesi sayesinde uzaktan izleme, performans analizi ve kestirimci bakım gibi dijital yetkinlikler de kazandırılabiliyor. Bu yönüyle robotlar sadece fiziksel değil, dijital dönüşümün de temel taşlarından biri haline geliyor" diye konuştu.

İlkkahraman değerlendirmelerine şu sözlerle devam etti:

"Yine de geliştirilmesi gereken bazı kritik alanlar var. Türkiye'deki KOBİ'lerin robotik dönüşüme adapte olabilmesi için daha fazla teşviğe, eğitim programına ve yerli yazılım çözümlerine ihtiyaç duyuluyor. Ayrıca bazı özel uygulamalarda esneklik, yapay zekayla desteklenen görüntü işleme sistemleri ve hızlı programlama dilleri gibi alanlar da önümüzdeki dönemde geliştirilmesi gereken başlıklar arasında yer alıyor. ZYD Teknoloji olarak bu alanlara yoğun yatırım yapıyor, kendi yazılım çözümlerimizi geliştirerek sahadaki ihtiyaçlara hızlı yanıt veriyoruz."

'BU ORTAKLIKLA, TÜRKİYE'NİN ÜRETİM GÜCÜNÜ BİR ÜST SEVİYEYE TAŞIYORUZ'

Sadece bir sistem entegratör değil, aynı zamanda müşterilerine stratejik üretim ortağı yaklaşımı sunan bir inovasyon merkezi olarak faaliyet gösterdiklerine dikkat çeken İlkkahraman, "Yaskawa ile olan iş ortaklığımız sayesinde, global kaliteyi yerel uzmanlıkla birleştiriyor ve Türkiye'nin üretim gücünü bir üst seviyeye taşıyoruz. Amacımız sadece robot kurmak değil, robotlarla birlikte geleceği tasarlamak. Gelecekte üretim tesisleri daha esnek, daha akıllı ve daha otonom hale gelecek. Bu vizyon doğrultusunda robotik sistemleri sadece bugünün değil, yarının ihtiyaçlarına da cevap verecek şekilde kurgulamak şart. ZYD Teknoloji olarak bu misyonla yol alıyor, sanayicilerimizi Endüstri 4.0'ın omurgası olan robotik sistemlerle buluşturmaya devam ediyoruz" dedi.

'TÜRKİYE'DEKİ BAŞARISINI ABD'YE TAŞIYACAK'

İlkkahraman, "Bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz ortaklıklar sayesinde, yüksek hızlı paketleme robotlarından yapay zeka destekli durum izleme platformlarına kadar çok sayıda özel projeyi hayata geçirerek, sadece ilk tam mali yılında yaklaşık 500 bin dolar yıllık ciro elde ettik. Bugüne kadarki tüm gelirlerimizi Türkiye'deki müşterilerinden elde ederek; mimarisi, dokümantasyonu ve destek iş akışlarını uluslararası çapta ölçeklenecek şekilde oluşturarak başarımızı ABD pazarında da göstermek istiyoruz. ZYD Teknoloji, böylece küresel otomasyon markalarıyla işbirliği yaparak makine üreticileri ve son kullanıcılar için özel dijital çözümler sunmayı sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Teknoloji, Üretim, Güncel, Son Dakika

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