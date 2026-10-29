Atatürk Caddesi’nde Cumhuriyet’in 103. yılı coşkuyla kutlandı

Cumhuriyet’in kuruluşunun 103. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen resmî tören, Antakya’nın simge mekânlarından biri olan ve yürütülen ihya çalışmalarıyla baştan sona yenilenerek cıvıl cıvıl günlerine dönen Atatürk Caddesi’nde gerçekleştirildi.

Kentin tarihi hafızasını ve direncin simgeleyen caddede toplanan binlerce vatandaş, ellerindeki Türk bayraklarıyla Cumhuriyet coşkusuna ortak oldu.

?Atatürk Caddesi’nde gerçekleştirilen törene protokolden ve sivil toplumdan oldukça yoğun bir katılım sağlandı. Hatay Vali Mustafa Masatlı, HBB Başkanı Mehmet Öntürk, Hatay Milletvekilleri, 11’inci Hudut Tugay Komutanı ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ayhan Kalender, 8. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Orhan Demirel, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Veysel Eren'in yanı sıra askerî erkan, kurum müdürleri, siyasi partilerin il temsilcileri, STK yöneticileri, öğrenciler ve çok sayıda Hataylı katılarak bu tarihi ana tanıklık etti.

?Tören alanında ilk olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı vesilesiyle yayımladığı görüntülü kutlama mesajı dev ekranlardan izletildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında, Cumhuriyet’in 103. yıl dönümünü tebrik ederek Millî Mücadele’nin Türk milletinin bağımsızlık ve bir arada yaşama iradesinin en güçlü nişanesi olduğunu vurguladı. Türkiye'nin küresel krizler ve bölgesel çatışmalar karşısında istikrarını koruduğunu belirten Erdoğan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Yurtta barış, dünyada barış" ilkesi doğrultusunda adalet ve barış için kararlılıkla çalışmaya devam edeceklerinin altını çizdi.

Törenin anlam ve önemine dair duygusal bir konuşma yapan Hatay Valisi Mustafa Masatlı ise Atatürk Caddesi’nin sadece bir yol değil, Hatay’ın tarihî kimliği ve Hatay’ın anavatana katılışındaki kararlılığın simgesi olduğunu ifade etti. 6 Şubat felaketinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın liderliğinde başlatılan devasa ihya ve inşa hamlesine değinen Vali Masatlı, binaların ve altyapının yanı sıra şehrin ruhunun da yeniden ayağa kaldırıldığını belirtti. Vali Masatlı, “Bir zamanlar sessizliğe bürünen bu caddede bugün yeniden hayat var. Hatay’ımızın ana vatana kavuşma iradesi nasıl tarihe altın harflerle yazıldıysa, bugün Hatay'ımızın dokuzuncu kez yeniden doğuşu da aynı vatan sevgisi ve devlet kudretinin bir eseridir. Buradan tüm dünyaya haykırıyoruz: Hatay'ımız dokuzuncu kez yeniden doğdu!” ifadelerini kullandı.

Tören programı, öğrencilerin Cumhuriyet temalı şiirleri, halk oyunları gösterileri ve geçit töreniyle devam etti. Törenin en çok dikkat çeken ve alkış alan unsurlarından biri ise (HBB) ekiplerinin performansı oldu. HBB Mehteran Takımı söylediği coşkulu marşlarla alandaki coşkuyu zirveye taşırken, HBB Bandosu ve Halk Oyunları ekibi sergiledikleri gösterilerle vatandaşlara unutulmaz anlar yaşattı.

?Resmî geçit töreninde öğrenciler, gaziler, sporcular, MKÜ öğrencileri, Antakya Medeniyetler Korosu ve Türk Kızılayı yürüyüş yaptı. Askerî birlikler, emniyet ve jandarma ekiplerinin geçişinin yanı sıra HBB’nin Yerinde Çözüm, hasta nakil, engelli hizmet araçları ve yeni iş makineleri ile kamu kurumlarına ait araç konvoyu cadde boyunca gururla ilerledi. Tören, HBB Bando ve Mehteran Takımı'nın marşlar eşliğindeki muhteşem finaliyle sona erdi.

Haber: Hüseyin Zorkun