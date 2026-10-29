Atatürk Caddesi’nde Cumhuriyet’in 103. yılı coşkuyla kutlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Atatürk Caddesi’nde Cumhuriyet’in 103. yılı coşkuyla kutlandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Haberin Videosunu İzleyin
Atatürk Caddesi’nde Cumhuriyet’in 103. yılı coşkuyla kutlandı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Atatürk Caddesi’nde Cumhuriyet’in 103. yılı coşkuyla kutlandı
Haber Videosu

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, tüm yurtta olduğu gibi 6 Şubat depremlerinin ardından adeta küllerinden yeniden doğan Hatay'da da büyük bir gurur, umut ve coşkuyla kutlandı.

Cumhuriyet’in kuruluşunun 103. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen resmî tören, Antakya’nın simge mekânlarından biri olan ve yürütülen ihya çalışmalarıyla baştan sona yenilenerek cıvıl cıvıl günlerine dönen Atatürk Caddesi’nde gerçekleştirildi. 

Atatürk Caddesi’nde Cumhuriyet’in 103. yılı coşkuyla kutlandı

Kentin tarihi hafızasını ve direncin simgeleyen caddede toplanan binlerce vatandaş, ellerindeki Türk bayraklarıyla Cumhuriyet coşkusuna ortak oldu.

Atatürk Caddesi’nde Cumhuriyet’in 103. yılı coşkuyla kutlandı

?Atatürk Caddesi’nde gerçekleştirilen törene protokolden ve sivil toplumdan oldukça yoğun bir katılım sağlandı. Hatay Vali Mustafa Masatlı, HBB Başkanı Mehmet Öntürk, Hatay Milletvekilleri, 11’inci Hudut Tugay Komutanı ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ayhan Kalender, 8. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Orhan Demirel, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Veysel Eren'in yanı sıra askerî erkan, kurum müdürleri, siyasi partilerin il temsilcileri, STK yöneticileri, öğrenciler ve çok sayıda Hataylı katılarak bu tarihi ana tanıklık etti.

Atatürk Caddesi’nde Cumhuriyet’in 103. yılı coşkuyla kutlandı

?Tören alanında ilk olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı vesilesiyle yayımladığı görüntülü kutlama mesajı dev ekranlardan izletildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında, Cumhuriyet’in 103. yıl dönümünü tebrik ederek Millî Mücadele’nin Türk milletinin bağımsızlık ve bir arada yaşama iradesinin en güçlü nişanesi olduğunu vurguladı. Türkiye'nin küresel krizler ve bölgesel çatışmalar karşısında istikrarını koruduğunu belirten Erdoğan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Yurtta barış, dünyada barış" ilkesi doğrultusunda adalet ve barış için kararlılıkla çalışmaya devam edeceklerinin altını çizdi.

Atatürk Caddesi’nde Cumhuriyet’in 103. yılı coşkuyla kutlandı

Törenin anlam ve önemine dair duygusal bir konuşma yapan Hatay Valisi Mustafa Masatlı ise Atatürk Caddesi’nin sadece bir yol değil, Hatay’ın tarihî kimliği ve Hatay’ın anavatana katılışındaki kararlılığın simgesi olduğunu ifade etti. 6 Şubat felaketinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın liderliğinde başlatılan devasa ihya ve inşa hamlesine değinen Vali Masatlı, binaların ve altyapının yanı sıra şehrin ruhunun da yeniden ayağa kaldırıldığını belirtti. Vali Masatlı, “Bir zamanlar sessizliğe bürünen bu caddede bugün yeniden hayat var. Hatay’ımızın ana vatana kavuşma iradesi nasıl tarihe altın harflerle yazıldıysa, bugün Hatay'ımızın dokuzuncu kez yeniden doğuşu da aynı vatan sevgisi ve devlet kudretinin bir eseridir. Buradan tüm dünyaya haykırıyoruz: Hatay'ımız dokuzuncu kez yeniden doğdu!” ifadelerini kullandı.

Tören programı, öğrencilerin Cumhuriyet temalı şiirleri, halk oyunları gösterileri ve geçit töreniyle devam etti. Törenin en çok dikkat çeken ve alkış alan unsurlarından biri ise  (HBB) ekiplerinin performansı oldu. HBB Mehteran Takımı söylediği coşkulu marşlarla alandaki coşkuyu zirveye taşırken, HBB Bandosu ve Halk Oyunları ekibi sergiledikleri gösterilerle vatandaşlara unutulmaz anlar yaşattı.

?Resmî geçit töreninde öğrenciler, gaziler, sporcular, MKÜ öğrencileri, Antakya Medeniyetler Korosu ve Türk Kızılayı yürüyüş yaptı. Askerî birlikler, emniyet ve jandarma ekiplerinin geçişinin yanı sıra HBB’nin Yerinde Çözüm, hasta nakil, engelli hizmet araçları ve yeni iş makineleri ile kamu kurumlarına ait araç konvoyu cadde boyunca gururla ilerledi. Tören, HBB Bando ve Mehteran Takımı'nın marşlar eşliğindeki muhteşem finaliyle sona erdi.

Haber: Hüseyin Zorkun

Kaynak: Haber Platformu
Cumhuriyet BayramıAtatürk CaddesiGündemHataySon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe taraftarından yönetime çağrı Dünyaca ünlü hocayı istiyorlar Fenerbahçe taraftarından yönetime çağrı! Dünyaca ünlü hocayı istiyorlar
Hükümete yakın yazar oran verdi Emeklilere refah payı masada Hükümete yakın yazar oran verdi! Emeklilere refah payı masada
İzmir’de tüyleri diken diken eden 29 Ekim kutlaması İzmir'de tüyleri diken diken eden 29 Ekim kutlaması
Okulda sadece ikisi var Cumhuriyet Bayramı’nı böyle kutladılar Okulda sadece ikisi var! Cumhuriyet Bayramı’nı böyle kutladılar
36 yaşında şehit düştü Tayfun Akalan’a son görev 36 yaşında şehit düştü! Tayfun Akalan'a son görev
Kızının istismar şikayetini öğrendi, silahla hastane bastı Kızının istismar şikayetini öğrendi, silahla hastane bastı
Bu nereden çıktı şimdi Galatasaray’da Osimhen depremi Bu nereden çıktı şimdi! Galatasaray'da Osimhen depremi
Emekliye ayrılan 72 yaşındaki kadının yeni mesleği pes dedirtti Emekliye ayrılan 72 yaşındaki kadının yeni mesleği pes dedirtti
Sinem Dedetaş’a ev hapsi şartıyla tahliye Sinem Dedetaş'a ev hapsi şartıyla tahliye
Hükümetin uyarısıyla halk marketleri boşalttı Ülke kıyamete hazırlanıyor Hükümetin uyarısıyla halk marketleri boşalttı! Ülke kıyamete hazırlanıyor
AVM’deki akılalmaz manzara polisi harekete geçirdi Çok sayıda gözaltı var AVM'deki akılalmaz manzara polisi harekete geçirdi! Çok sayıda gözaltı var
Sergen Yalçın iddiası ortalığı karıştırdı TFF’den jet açıklama geldi Sergen Yalçın iddiası ortalığı karıştırdı! TFF'den jet açıklama geldi
15:58
Kapadokya’da peribacası çöktü İlk görüntüler korkunç
Kapadokya'da peribacası çöktü! İlk görüntüler korkunç
15:46
Kapadokya’da peri bacası çöktü Ölü ve yaralılar var
Kapadokya'da peri bacası çöktü! Ölü ve yaralılar var
15:32
Çölün ortasında şaşırtan manzara Yayılmasını durduramıyorlar
Çölün ortasında şaşırtan manzara! Yayılmasını durduramıyorlar
14:33
Şehit babası protokol düzenine tepki gösterdi: Hani baş tacıydık
Şehit babası protokol düzenine tepki gösterdi: Hani baş tacıydık?
14:25
Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde istifa etti
Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde istifa etti
14:20
Sergen Yalçın iddiası ortalığı karıştırdı TFF’den jet açıklama geldi
Sergen Yalçın iddiası ortalığı karıştırdı! TFF'den jet açıklama geldi
14:01
Sinem Dedetaş’a ev hapsi şartıyla tahliye
Sinem Dedetaş'a ev hapsi şartıyla tahliye
13:46
Bu nereden çıktı şimdi Galatasaray’da Osimhen depremi
Bu nereden çıktı şimdi! Galatasaray'da Osimhen depremi
13:29
Kızının istismar şikayetini öğrendi, silahla hastane bastı
Kızının istismar şikayetini öğrendi, silahla hastane bastı
13:11
Okulda sadece ikisi var Cumhuriyet Bayramı’nı böyle kutladılar
Okulda sadece ikisi var! Cumhuriyet Bayramı’nı böyle kutladılar
13:10
Elazığ’da yürekleri ısıtan olay Küçük çocuğun hareketi yaşlı adamı ağlattı
Elazığ'da yürekleri ısıtan olay! Küçük çocuğun hareketi yaşlı adamı ağlattı
12:21
Hükümete yakın yazar oran verdi Emeklilere refah payı masada
Hükümete yakın yazar oran verdi! Emeklilere refah payı masada
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.10.2026 16:08:20. #7.13#
SON DAKİKA: Atatürk Caddesi’nde Cumhuriyet’in 103. yılı coşkuyla kutlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android