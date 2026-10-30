Hatay Antakya\'da hırsızlıktan 1 yıl 1 ay 10 gün cezasıyla aranan şüpheli tutuklandı

Hatay Antakya'da hırsızlıktan 1 yıl 1 ay 10 gün cezasıyla aranan şüpheli tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Antakya'da düzenledikleri operasyonda hırsızlık suçundan 1 yıl 1 ay 10 gün hapis cezasıyla aranan şüpheliyi yakaladı. Gözaltına alınıp adli makamlara sevk edilen şüpheli, mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.
Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlileri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını kararlılıkla sürdürüyor.
Bu kapsamda yürütülen operasyonlar neticesinde, "Kilitlenmek Suretiyle Muhafaza Altına Alınan Eşya Hakkında Hırsızlık" suçundan 1 yıl 1 ay 10 gün hapis cezasıyla aranan Ö.F.Y., Antakya'da yakalanarak gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen zanlı, mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Emniyet güçlerinin bölge genelindeki asayiş operasyonları aralıksız olarak devam ediyor.
Haber: Hüseyin Zorkun
Kaynak: Haber Platformu
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