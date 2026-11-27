Hatay Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar kapsamında, TikTok isimli sosyal medya platformunda canlı yayın yaparak Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne, devlet kurumlarına, Türk Polis Teşkilatına ve aziz şehitlere yönelik ağır hakaret ve küfür içerikli ifadeler kullandığı tespit edilen Mehmet Uğur Yumuşak, Reyhanlı ilçesinde yakalandı.

?Edinilen bilgilere göre, TikTok üzerinden açılan canlı yayınlarda devlet kurumlarını, Türk Polis Teşkilatını ve aziz şehitleri hedef alan ağır hakaret ve küfür içerikli ifadelerin belirlenmesi üzerine emniyet birimleri harekete geçti. Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerinin yürüttüğü kararlı çalışma sonucunda şüphelinin Reyhanlı'da bulunduğu tespit edildi ve yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

?Reyhanlı'da gerçekleştirilen çalışmada polis ekiplerinin müdahalesiyle etkisiz hale getirilen Mehmet Uğur Yumuşak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıs hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi.

?Yetkililer tarafından yapılan açıklamada; devletin kurumlarına, milletin birlik ve beraberliğine ve aziz şehitlerin hatırasına yönelik hiçbir hakaret ve provokatif girişimin karşılıksız kalmayacağı vurgulandı. Türk Polisinin hukukun kendisine verdiği yetki ve sorumluluk çerçevesinde, devletin gücünü ve milletin huzurunu korumak için görevini kararlılıkla sürdürdüğü kaydedildi.

Haber: Hüseyin Zorkun