01 Temmuz 2020 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:30 Teknik Analiz
00:30 Aktüel Futbol
02:00 Stadyum
02:30 Spor Artı
03:30 Bundesliga
04:00 Almanya Bundesliga Özetler
04:20 Süper Lig Özetler
04:50 TFF 1. Lig Özetler
05:20 Takvim Yaprakları
05:25 Efsanelerin İzinde
05:30 Teknik Analiz
06:00 Süper Lig Özetler
06:30 TFF 1. Lig Özetler
06:40 Almanya Bundesliga Özetler
06:58 İstiklal Marşı
07:00 Stadyum
07:00 Aktüel Futbol
08:55 Hava Durumu
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:15 TFF 1. Lig Özetler
09:15 Süper Lig Özetler
09:50 Takvim Yaprakları
09:55 Hava Durumu
09:55 Efsanelerin İzinde
10:00 Spor Bülteni
10:55 Spor Kitaplığı
11:00 Spor Manşet
12:10 Süper Lig Özetler
12:40 Almanya Bundesliga Özetler
12:45 La Liga Özetler
13:00 Spor Bülteni
13:55 Efsanelerin İzinde
14:00 TBMM-TV
14:00 İngiltere Fa Cup Çeyrek Final Karş. Newcastle United - Man
15:40 Almanya Bundesliga Özetler
16:00 Spor Bülteni
16:30 İngiltere Fa Cup Çeyrek Final Karş.norwich – Manchester Unit
16:55 Takvim Yaprakları
17:00 Unutulmaz Galatasaray - Fenerbahçe Maçları
17:00 Bundesliga
17:45 TFF 1. Lig Goller
17:50 Süper Lig Goller
17:55 Takvim Yaprakları
18:00 Spor Merkezi
19:30 Leicester City - Chelsea
19:30 La Liga Özetler
19:45 İngiltere Fa Cup Çeyrek Final Karş. Newcastle United - Man
19:45 Newcastle United - Manchester City
19:55 Arsenal - Norwich
19:55 İngiltere Premier Lig Futbol Karş. Arsenal - Norwich
21:15 Süper Lig Goller
21:30 Aktüel Futbol
22:00 Bundesliga
23:30 Spor Artı