01 Temmuz 2020 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika

01 Temmuz 2020 TRT spor Yayın Akışı

01 Temmuz 2020 Çarşamba günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

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TRT SPOR YAYIN AKIŞI

00:30 Teknik Analiz

00:30 Aktüel Futbol

02:00 Stadyum

02:30 Spor Artı

03:30 Bundesliga

04:00 Almanya Bundesliga Özetler

04:20 Süper Lig Özetler

04:50 TFF 1. Lig Özetler

05:20 Takvim Yaprakları

05:25 Efsanelerin İzinde

05:30 Teknik Analiz

06:00 Süper Lig Özetler

06:30 TFF 1. Lig Özetler

06:40 Almanya Bundesliga Özetler

06:58 İstiklal Marşı

07:00 Stadyum

07:00 Aktüel Futbol

08:55 Hava Durumu

09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni

09:15 TFF 1. Lig Özetler

09:15 Süper Lig Özetler

09:50 Takvim Yaprakları

09:55 Hava Durumu

09:55 Efsanelerin İzinde

10:00 Spor Bülteni

10:55 Spor Kitaplığı

11:00 Spor Manşet

12:10 Süper Lig Özetler

12:40 Almanya Bundesliga Özetler

12:45 La Liga Özetler

13:00 Spor Bülteni

13:55 Efsanelerin İzinde

14:00 TBMM-TV

14:00 İngiltere Fa Cup Çeyrek Final Karş. Newcastle United - Man

15:40 Almanya Bundesliga Özetler

16:00 Spor Bülteni

16:30 İngiltere Fa Cup Çeyrek Final Karş.norwich – Manchester Unit

16:55 Takvim Yaprakları

17:00 Unutulmaz Galatasaray - Fenerbahçe Maçları

17:00 Bundesliga

17:45 TFF 1. Lig Goller

17:50 Süper Lig Goller

17:55 Takvim Yaprakları

18:00 Spor Merkezi

19:30 Leicester City - Chelsea

19:30 La Liga Özetler

19:45 İngiltere Fa Cup Çeyrek Final Karş. Newcastle United - Man

19:45 Newcastle United - Manchester City

19:55 Arsenal - Norwich

19:55 İngiltere Premier Lig Futbol Karş. Arsenal - Norwich

21:15 Süper Lig Goller

21:30 Aktüel Futbol

22:00 Bundesliga

23:30 Spor Artı

Trt, TV, TV, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.07.2020 06:42 Kaynak: InterSinema.com

Son Dakika TV 01 Temmuz 2020 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika

Son Dakika

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