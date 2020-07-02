02.07.2020 Günün Canlı Maç Yayınları

Bu bir ilandır
İşte günün CANLI YAYIN listesi...
15: 00 LP Ilyukhin, Evgeniy - Sayanov, Denis
15: 00 LP Matveev, Igor - Homutov, Serguei
15: 00 LP Kolesnikov, Dmitriy - Nikulin, Sergey
15: 30 LP Petrochenko, Dmitry - Zhurba, Nikolai
15: 30 LP Volkov, Aleksandr Dmitrie - Grebenyuk, Bogdan
15: 30 LP Arutiunyan, Artem - Poletaev, Igor
16: 00 LP Homutov, Serguei - Arutiunyan, Artem
16: 00 LP Sayanov, Denis - Petrochenko, Dmitry
16: 00 LP Nikulin, Sergey - Volkov, Aleksandr Dmitrie
16: 30 LP Poletaev, Igor - Matveev, Igor
16: 30 LP Grebenyuk, Bogdan - Kolesnikov, Dmitriy
16: 30 LP Zhurba, Nikolai - Ilyukhin, Evgeniy
17: 00 LP Matveev, Igor - Arutiunyan, Artem
17: 00 LP Ilyukhin, Evgeniy - Petrochenko, Dmitry
17: 00 LP Kolesnikov, Dmitriy - Volkov, Aleksandr Dmitrie
17: 30 LP Nikulin, Sergey - Grebenyuk, Bogdan
17: 30 LP Sayanov, Denis - Zhurba, Nikolai
17: 30 LP Homutov, Serguei - Poletaev, Igor
20: 30 İS1 Eibar - Osasuna
20: 30 İS1 Real Sociedad - Espanyol
21: 30 AL1P Werder Bremen - Heidenheim
23: 00 İS1 Real Madrid - Getafe
Barcelona'nın puan kayıpları ve Real Madrid'in firesiz ilerleyişi sonrası zirveye kurulması!
Eibar, Osasuna'yı konuk ederken; Real Sociedad da Espanyol'u ağırlayacak...
Lider Real Madrid, Getafe'yi yenip Barça ile puan farkını açmak istiyor...
Almanya'da ligler sona erdi, sıra Play-out/off maçlarında!
Bundesliga'yı 16. sırada bitiren Bremen, Play-out/off ilk maçında 2. Bundesliga'nın 3.'sü Heidenheim ile oynayacak...
Cuma, cumartesi ve pazar günleri Güney Kore K-1 Lig ve Rusya Premier Liga maçlarıyla da keyfine keyif kat!
Yine bitmedi, CANLI YAYIN keyfine CANLI İDDAA da katıp kazancına kazanç katabilirsin!