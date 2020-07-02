02.07.2020 Günün Canlı Maç Yayınları - Son Dakika

02.07.2020 Günün Canlı Maç Yayınları

Bu bir ilandırİşte günün CANLI YAYIN listesi...15: 00 LP Ilyukhin, Evgeniy - Sayanov, Denis15: 00 LP Matveev, Igor - Homutov, Serguei15: 00 LP Kolesnikov, Dmitriy - Nikulin, Sergey15: 30 LP Petrochenko, Dmitry - Zhurba, Nikolai15: 30 LP Volkov, Aleksandr Dmitrie - Grebenyuk, Bogdan15: 30...

Bu bir ilandır

Son Dakika: Türkiye'de 2 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 17 kişi vefat etti, 1186 yeni vaka tespit edildi
Kulüpler Birliği Başkanı Sepil: Yabancı kuralı TFF'nin izniyle önümüzdeki sezon 12'ye iniyor
Sevgilisini darbeden Ozan Güven'e bir tepki de Hadise'den geldi


İşte günün CANLI YAYIN listesi...


15: 00 LP Ilyukhin, Evgeniy - Sayanov, Denis


15: 00 LP Matveev, Igor - Homutov, Serguei


15: 00 LP Kolesnikov, Dmitriy - Nikulin, Sergey


15: 30 LP Petrochenko, Dmitry - Zhurba, Nikolai


15: 30 LP Volkov, Aleksandr Dmitrie - Grebenyuk, Bogdan


15: 30 LP Arutiunyan, Artem - Poletaev, Igor


16: 00 LP Homutov, Serguei - Arutiunyan, Artem


16: 00 LP Sayanov, Denis - Petrochenko, Dmitry


16: 00 LP Nikulin, Sergey - Volkov, Aleksandr Dmitrie


16: 30 LP Poletaev, Igor - Matveev, Igor


16: 30 LP Grebenyuk, Bogdan - Kolesnikov, Dmitriy


16: 30 LP Zhurba, Nikolai - Ilyukhin, Evgeniy


17: 00 LP Matveev, Igor - Arutiunyan, Artem


17: 00 LP Ilyukhin, Evgeniy - Petrochenko, Dmitry


17: 00 LP Kolesnikov, Dmitriy - Volkov, Aleksandr Dmitrie


17: 30 LP Nikulin, Sergey - Grebenyuk, Bogdan


17: 30 LP Sayanov, Denis - Zhurba, Nikolai


17: 30 LP Homutov, Serguei - Poletaev, Igor


20: 30 İS1 Eibar - Osasuna


20: 30 İS1 Real Sociedad - Espanyol


21: 30 AL1P Werder Bremen - Heidenheim


23: 00 İS1 Real Madrid - Getafe


Barcelona'nın puan kayıpları ve Real Madrid'in firesiz ilerleyişi sonrası zirveye kurulması!


Eibar, Osasuna'yı konuk ederken; Real Sociedad da Espanyol'u ağırlayacak...


Lider Real Madrid, Getafe'yi yenip Barça ile puan farkını açmak istiyor...


Almanya'da ligler sona erdi, sıra Play-out/off maçlarında!


Bundesliga'yı 16. sırada bitiren Bremen, Play-out/off ilk maçında 2. Bundesliga'nın 3.'sü Heidenheim ile oynayacak...


Cuma, cumartesi ve pazar günleri Güney Kore K-1 Lig ve Rusya Premier Liga maçlarıyla da keyfine keyif kat!


Yine bitmedi, CANLI YAYIN keyfine CANLI İDDAA da katıp kazancına kazanç katabilirsin!




Real Madrid, Getafe, Eibar, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 02.07.2020 13:17 

Son Dakika Spor 02.07.2020 Günün Canlı Maç Yayınları - Son Dakika Spor
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