02 Ağustos 2020 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:00 İngiltere Fa Cup Final Karşılaşması Arsenal - Chelsea
00:00 Arsenal - Chelsea
00:30 İleri Üçlü
01:45 Avrupa Stüdyosu
02:30 Spor Artı
03:25 Spor Haftasonu
03:25 Spor Hafta Sonu
04:00 2019 - 2020 Sezon Sonu Derlemeler
05:00 İngiltere Fa Cup Yarı Final Karşılaşmaları Özetler
05:50 Dünya Kupaları Unutulmaz Goller
06:25 İngiltere Premier Lig Özetler
06:35 2019 - 2020 Sezon Sonu Derlemeler
06:55 Takvim Yaprakları
06:58 İstiklal Marşı
07:00 Almanya Bundesliga Futbol Karş. Borussia Dortmund – Hoffenhe
07:00 2019 - 2020 Sezon Sonu Derlemeler
08:40 2019 - 2020 Sezon Sonu Derlemeler
08:45 Efsanelerin İzinde
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 Salto
09:30 Orhan Ayhan'la
09:30 İngiltere Fa Cup Final Karşılaşması Arsenal - Chelsea
09:30 Arsenal - Chelsea
10:00 İleri Üçlü
11:30 2019 - 2020 Sezon Sonu Derlemeler
11:55 Spor Kitaplığı
12:00 Avrupanın Anları
12:00 Dünya Süperbıke Şampiyonası
12:00 Dünya Süperbike Şampiyonası
12:30 Spor Bülteni
12:55 Hava Durumu
13:00 Spor Bülteni
13:25 Spor Kitaplığı
13:30 Dünya Süperbıke Şampiyonası
13:30 Dünya Süperbike Şampiyonası
13:55 Takvim Yaprakları
14:00 2019 - 2020 Sezon Sonu Derlemeler
15:00 Dünya Süperbıke Şampiyonası
15:00 Dünya Süperbike Şampiyonası
16:15 Dünya Süperbike Şampiyonası
16:15 Dünya Süperbıke Şampiyonası
17:15 2019 - 2020 Sezon Sonu Derlemeler
17:30 Dünya Süperbıke Şampiyonası
18:00 Spor Bülteni
18:30 Avrupa Stüdyosu
19:00 Avrupa Stüdyosu
19:25 İngiltere Fa Cup Final Karşılaşması Arsenal - Chelsea
21:00 Almanya Bundesliga Futbol Karş. Bayern Münih - Borussia Do
21:00 Bayern Münih - Borussia Dortmund
21:20 Avrupa Stüdyosu
22:40 2019 - 2020 Sezon Sonu Derlemeler
23:00 Spor Haftasonu
23:00 Spor Hafta Sonu