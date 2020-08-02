02 Ağustos 2020 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika

02 Ağustos 2020 TRT spor Yayın Akışı

02 Ağustos 2020 Pazar günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?

02 Ağustos 2020 TRT spor Yayın Akışı, System.String[]

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

00:00 İngiltere Fa Cup Final Karşılaşması Arsenal - Chelsea

00:00 Arsenal - Chelsea

00:30 İleri Üçlü

01:45 Avrupa Stüdyosu

02:30 Spor Artı

03:25 Spor Haftasonu

03:25 Spor Hafta Sonu

04:00 2019 - 2020 Sezon Sonu Derlemeler

05:00 İngiltere Fa Cup Yarı Final Karşılaşmaları Özetler

05:50 Dünya Kupaları Unutulmaz Goller

06:25 İngiltere Premier Lig Özetler

06:35 2019 - 2020 Sezon Sonu Derlemeler

06:55 Takvim Yaprakları

06:58 İstiklal Marşı

07:00 Almanya Bundesliga Futbol Karş. Borussia Dortmund – Hoffenhe

07:00 2019 - 2020 Sezon Sonu Derlemeler

08:40 2019 - 2020 Sezon Sonu Derlemeler

08:45 Efsanelerin İzinde

08:50 Takvim Yaprakları

08:55 Hava Durumu

09:00 Salto

09:30 Orhan Ayhan'la

09:30 İngiltere Fa Cup Final Karşılaşması Arsenal - Chelsea

09:30 Arsenal - Chelsea

10:00 İleri Üçlü

11:30 2019 - 2020 Sezon Sonu Derlemeler

11:55 Spor Kitaplığı

12:00 Avrupanın Anları

12:00 Dünya Süperbıke Şampiyonası

12:00 Dünya Süperbike Şampiyonası

12:30 Spor Bülteni

12:55 Hava Durumu

13:00 Spor Bülteni

13:25 Spor Kitaplığı

13:30 Dünya Süperbıke Şampiyonası

13:30 Dünya Süperbike Şampiyonası

13:55 Takvim Yaprakları

14:00 2019 - 2020 Sezon Sonu Derlemeler

15:00 Dünya Süperbıke Şampiyonası

15:00 Dünya Süperbike Şampiyonası

16:15 Dünya Süperbike Şampiyonası

16:15 Dünya Süperbıke Şampiyonası

17:15 2019 - 2020 Sezon Sonu Derlemeler

17:30 Dünya Süperbıke Şampiyonası

18:00 Spor Bülteni

18:30 Avrupa Stüdyosu

19:00 Avrupa Stüdyosu

19:25 İngiltere Fa Cup Final Karşılaşması Arsenal - Chelsea

21:00 Almanya Bundesliga Futbol Karş. Bayern Münih - Borussia Do

21:00 Bayern Münih - Borussia Dortmund

21:20 Avrupa Stüdyosu

22:40 2019 - 2020 Sezon Sonu Derlemeler

23:00 Spor Haftasonu

23:00 Spor Hafta Sonu

Chelsea, Arsenal, Trt, TV, TV, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.08.2020 06:42

Kaynak: InterSinema.com

Son Dakika TV 02 Ağustos 2020 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika
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