Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:45 Teknik Analiz
02:00 % 100 Futbol
03:00 Ankara Keçiörengücü - Adanaspor A.Ş.
04:40 Süper Lig Özetler
05:00 TFF 1. Lig Özetler
05:15 Kolombiya - Türkiye
06:58 İstiklal Marşı
07:00 Menemenspor A.Ş. - Bereket Sigorta Ümraniyespor
08:40 Süper Lig Özetler
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 Olimpiyat Ateşi
10:00 Spor Bülteni
10:55 Takvim Yaprakları
11:00 % 100 Futbol
12:00 Süper Lig Özetler
12:20 TFF 1. Lig Özetler
13:00 Spor Bülteni
13:45 Süper Lig Özetler
14:00 Spor Haftasonu
15:50 Spor Kitaplığı
16:00 Spor Bülteni
16:55 Takvim Yaprakları
17:00 Aktüel Futbol
19:10 Gençlerbirliği - Manisa Futbol Kulübü
20:00 % 100 Futbol Devre Arası
20:15 Gençlerbirliği - Manisa Futbol Kulübü
21:15 % 100 Futbol
21:40 Denizlispor - MKE Ankaragücü
22:30 % 100 Futbol Devre Arası
22:45 Denizlispor - MKE Ankaragücü
23:45 % 100 Futbol
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 02 Eylül 2021 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika