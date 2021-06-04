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'Serenay, evli adamdan hamile' davasında karar çıktı - Son Dakika

'Serenay, evli adamdan hamile' davasında karar çıktı

04.06.2021 14:18
'Serenay, evli adamdan hamile' davasında karar çıktı, System.String[]

Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, kendisi hakkında 'Serenay, evli bir kulüp başkanından hamile mi?' diyen program sunucusu Pınar Ergüner'e açtığı davayı kazandı. İşte ayrıntılar...

Serenay Sarıkaya, sunucu Pınar Ergüner'e Beyaz TV'de yayınlanan programda kişilik haklarına saldırıda bulunulduğu ve hakkında asılsız iddialarda bulunduğu gerekçesiyle 50 bin TL'lik manevi tazminat davası açmıştı.

EVLİ KULÜP BAŞKANIYLA BİRLİKTE OLDUĞU İDDİA EDİLMİŞTİ

Sözcü'nün haberine göre; Sarıkaya'nın avukatı İsmail Filiz aracılığıyla mahkemeye sunduğu dava dilekçesinde, 8 Temmuz 2019 tarihinde bir televizyon programında altyazı olarak 'Serenay Sarıkaya hamile mi?' başlıklı bir haberin çıktığı, ardından da programın sunucusu Pınar Ergüner'in 'Öyle bir şey iddia edeceğiz ki kimileri yalanlayacak' dedikten sonra, 'Serenay Sarıkaya'nın evli bir kulüp başkanı ile birlikte olduğunu ve ondan hamile kaldığını, kulüp başkanının çocuğu aldırmak istediği, Sarıkaya'nın çocuğu aldırmak istemediği, çocuğu aldırmazsa rezil olacağı, doktora aldırması için para teklif edildiği' şeklinde iddialara yer verildiği anlatıldı.

GERÇEK DIŞI İDDİALAR

Dilekçede, iddiaların gerçek dışı ve iftira niteliğinde olduğu, Serenay Sarıkaya'nın şeref ve onuruna ağır saldırı niteliğinde yorumlar yapıldığı belirtilerek, "Haber tamamen asılsız ve gerçek dışıdır. Serenay Sarıkaya'nın evli bir kulüp başkanı ile hiçbir zaman bir ilişkisi olmadığı gibi hamile de kalmamıştır. İlişkisi olmayan birisinden hamile kalması mümkün değildir" ifadeleri yer almıştı.

10 BİN TL TAZMİNAT

İstanbul 13. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde bugün görülen davanın karar duruşmasına taraf avukatları katıldı. Mahkeme, tazminat talebini kısmen kabul ederek Pınar Ergüner'in davacı Serenay Sarıkaya'ya 10 bin lira ödemesine hükmetti.

'Serenay, evli adamdan hamile' davasında karar çıktı
'Serenay, evli adamdan hamile' davasında karar çıktı
'Serenay, evli adamdan hamile' davasında karar çıktı

Serenay Sarıkaya, Pınar Ergüner, Türk Lirası, Beyaz Tv, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin 'Serenay, evli adamdan hamile' davasında karar çıktı - Son Dakika Magazin


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