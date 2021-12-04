04 Aralık 2021 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika

04 Aralık 2021 TRT spor Yayın Akışı

04 Aralık 2021 Cumartesi günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… TRT SPOR YAYIN AKIŞI 01:05 Spor Artı 02:05 İngiltere Premier Lig Özetler 02:35 İspanya La Liga Özetler 03:10 İtalya Serie A Özetler 03:30 Takvim Yaprakları 03:35 Taktik Analiz 05:05 İleri Üçlü 06:58 İstiklal Marşı 07:00 İlk Baskı 08:50 Takvim Yaprakları 08:55 Hava Durumu 09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni 09:15 İspanya La Liga Özetler 09:50 Spor Toto Süper Lig Goller 10:00 Spor Bülteni 10:50 Spor Toto 1. Lig Goller 11:00 Spor Manşet 12:30 Gün Ortası 13:30 Spor Toto Süper Lig Panorama 13:45 İtalya Seri A Özetler 13:55 İngiltere Premier Lig Özetler 14:00 TBMM-TV 16:55 Tofaş - Yukatel Denizli Merkezefendi Bld. 19:00 Spor Merkezi 20:00 Spor Akşamı 21:00 Futbol Aklı 23:00 Aktüel Futbol

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