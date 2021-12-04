Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
01:05 Spor Artı
02:05 İngiltere Premier Lig Özetler
03:10 İtalya Serie A Özetler
03:30 Takvim Yaprakları
03:35 Taktik Analiz
05:05 İleri Üçlü
06:58 İstiklal Marşı
07:00 İlk Baskı
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:15 İspanya La Liga Özetler
09:50 Spor Toto Süper Lig Goller
10:00 Spor Bülteni
10:50 Spor Toto 1. Lig Goller
11:00 Spor Manşet
12:30 Gün Ortası
13:30 Spor Toto Süper Lig Panorama
13:45 İtalya Seri A Özetler
13:55 İngiltere Premier Lig Özetler
14:00 TBMM-TV
16:55 Tofaş - Yukatel Denizli Merkezefendi Bld.
19:00 Spor Merkezi
20:00 Spor Akşamı
21:00 Futbol Aklı
23:00 Aktüel Futbol
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 04 Aralık 2021 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika