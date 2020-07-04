04 Temmuz 2020 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:30 Arsenal - Norwich
00:30 Teknik Analiz
02:00 Stadyum
02:10 Spor Artı
03:40 Süper Lig Özetler
04:10 TFF 1. Lig Özetler
04:30 Almanya Bundesliga Özetler
04:40 Takvim Yaprakları
04:45 Ronaldo Filmi
04:50 Efsanelerin İzinde
05:00 TFF 1. Lig Özetler
05:30 Teknik Analiz
06:25 İtalya Kupası Magazin
06:55 Nedir, Nasıl Oynanır?
06:58 İstiklal Marşı
07:00 Süper Lig Özetler
07:00 Norwich - Manchester United
07:30 Almanya Bundesliga Özetler
07:50 Takvim Yaprakları
07:55 Hava Durumu
08:00 İlk Baskı
08:40 Almanya Bundesliga Özetler
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:00 Salto
09:15 TFF 1. Lig Özetler
09:30 Orhan Ayhan'la
09:50 Spor Kitaplığı
09:55 Hava Durumu
10:00 Spor Bülteni
10:00 Stadyum
11:00 Spor Manşet
11:55 Hava Durumu
12:00 Avrupa'nın Anları
12:15 Süper Lig Özetler
12:45 TFF 1. Lig Goller
12:50 Spor Kitaplığı
12:55 Takvim Yaprakları
13:00 Spor Bülteni
13:05 Ronaldo Filmi
13:55 Efsanelerin İzinde
14:00 Borussia Dortmund - Hoffenheim
14:50 Spor Bülteni
15:45 TFF 1. Lig Goller
15:45 Süper Lig Goller
15:55 Takvim Yaprakları
16:00 Spor Bülteni
16:00 2018 Dünya Kupası En Güzel Asistler
16:15 Lig Hatırası
16:30 Bundesliga
16:55 Leicester City - C.Palace
17:15 La Liga Özetler
18:00 Spor Merkezi
19:00 Spor Hafta Sonu
20:00 Hedef Süper Lig
21:00 Dakika Skor
22:00 İngiltere Premier Lig Özetler
22:30 Stadyum