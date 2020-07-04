04 Temmuz 2020 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

00:30 Arsenal - Norwich

00:30 Teknik Analiz

02:00 Stadyum

02:10 Spor Artı

03:40 Süper Lig Özetler

04:10 TFF 1. Lig Özetler

04:30 Almanya Bundesliga Özetler

04:40 Takvim Yaprakları

04:45 Ronaldo Filmi

04:50 Efsanelerin İzinde

05:00 TFF 1. Lig Özetler

05:30 Teknik Analiz

06:25 İtalya Kupası Magazin

06:55 Nedir, Nasıl Oynanır?

06:58 İstiklal Marşı

07:00 Süper Lig Özetler

07:00 Norwich - Manchester United

07:30 Almanya Bundesliga Özetler

07:50 Takvim Yaprakları

07:55 Hava Durumu

08:00 İlk Baskı

08:40 Almanya Bundesliga Özetler

08:50 Takvim Yaprakları

08:55 Hava Durumu

09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni

09:00 Salto

09:15 TFF 1. Lig Özetler

09:30 Orhan Ayhan'la

09:50 Spor Kitaplığı

09:55 Hava Durumu

10:00 Spor Bülteni

10:00 Stadyum

11:00 Spor Manşet

11:55 Hava Durumu

12:00 Avrupa'nın Anları

12:15 Süper Lig Özetler

12:45 TFF 1. Lig Goller

12:50 Spor Kitaplığı

12:55 Takvim Yaprakları

13:00 Spor Bülteni

13:05 Ronaldo Filmi

13:55 Efsanelerin İzinde

14:00 Borussia Dortmund - Hoffenheim

14:50 Spor Bülteni

15:45 TFF 1. Lig Goller

15:45 Süper Lig Goller

15:55 Takvim Yaprakları

16:00 Spor Bülteni

16:00 2018 Dünya Kupası En Güzel Asistler

16:15 Lig Hatırası

16:30 Bundesliga

16:55 Leicester City - C.Palace

17:15 La Liga Özetler

18:00 Spor Merkezi

19:00 Spor Hafta Sonu

20:00 Hedef Süper Lig

21:00 Dakika Skor

22:00 İngiltere Premier Lig Özetler

22:30 Stadyum